İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda büyük yangın. Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda büyük yangın. Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Son dakika… Son dakika… İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bir yangın paniğe neden oldu. Bir hediyelik eşya dükkanından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek gökyüzünü kararttı. Saat 10.30 civarında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Polis, bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

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TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, İzmir’in merkezinde bulunan ve 17. yüzyıldan beri şehrin alışveriş merkezi olan bir çarşıdır. Kemeraltı, Türkiye’nin en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kemeraltı, tarih, kültür ve alışverişe ilgi duyan herkes için ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Kemeraltı’nda birçok tarihi cami, han, kapı ve diğer yapılar bulunmaktadır. Ayrıca, Türk tekstil, seramik, halı, kilim, deri ve diğer ürünleri satan yüzlerce dükkan ve tezgah da vardır. Kemeraltı, modern iş merkezleri, mağazalar, sinemalar ve kafelerle de canlı bir çarşıdır. Kemeraltı, İzmir’in sosyal, kültürel ve ticari hayatını yönlendiren ve şehrin gelişimini hızlandıran önemli bir yerdir.

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