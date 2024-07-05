İtalya'da yanardağ patlamaları: Sicilya Adası alarmda, Catania Havaalanı uçuşlara kapatıldı

Bu durum, Sicilya Adası'nda alarm seviyesinin yükseltilmesine neden oldu. Etna Yanardağı gece boyunca lav püskürtürken, Stromboli Yanardağı'ndan denize lav aktı.

Catania kentinin doğu kıyısında sokaklar ve araçlar volkanik külle kaplanırken, Catania-Fontanarossa Havaalanı geçici olarak kapatıldı. Havaalanı yetkilileri, pistin volkanik kül yağışı nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve uçuşların çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Stromboli için en yüksek kırmızı alarm seviyesinin uygulandığını belirterek, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Musumeci, adada bulunan görevli sayısının artırıldığını ve acil durum tahliye planlarının hazır olduğunu açıkladı.

İtalya İtfaiyesi, adada olası acil durumlar için hazırlıklarını sürdürüyor.