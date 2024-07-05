İtalya'da yanardağ patlamaları: Sicilya Adası alarmda, Catania Havaalanı uçuşlara kapatıldı

Kaynak: İHA
İtalya'da yanardağ patlamaları: Sicilya Adası alarmda, Catania Havaalanı uçuşlara kapatıldı

İtalya'daki Etna ve Stromboli Yanardağları'nda meydana gelen patlamaların ardından lav ve kül püskürtmeleri devam ediyor.

Bu durum, Sicilya Adası'nda alarm seviyesinin yükseltilmesine neden oldu. Etna Yanardağı gece boyunca lav püskürtürken, Stromboli Yanardağı'ndan denize lav aktı.

Catania kentinin doğu kıyısında sokaklar ve araçlar volkanik külle kaplanırken, Catania-Fontanarossa Havaalanı geçici olarak kapatıldı. Havaalanı yetkilileri, pistin volkanik kül yağışı nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve uçuşların çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Stromboli için en yüksek kırmızı alarm seviyesinin uygulandığını belirterek, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Musumeci, adada bulunan görevli sayısının artırıldığını ve acil durum tahliye planlarının hazır olduğunu açıkladı.

İtalya İtfaiyesi, adada olası acil durumlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

v-2024-07-05-23h45m54s286.png

v-2024-07-05-23h46m01s110.png

v-2024-07-05-23h46m12s070.png

v-2024-07-05-23h46m23s484.png

Son Haberler
İkinci el piyasasında 30 yıl sonra bir ilk Ekonomi
İkinci el piyasasında 30 yıl sonra bir ilk
Hitler Selamı Davası yine görülemedi Dünya
Hitler Selamı Davası yine görülemedi
Suriyeliler için Yeni Anayasa! Yazarlar
Suriyeliler için Yeni Anayasa!
Kul hakkı yiyenler Yazarlar
Kul hakkı yiyenler
Şu’culuk ile muhasebe Yazarlar
Şu’culuk ile muhasebe
Emeklilerden çalınıyor müteahhitlere ödeniyor Yazarlar
Emeklilerden çalınıyor müteahhitlere ödeniyor
Oktay Kaynarca’nın ‘Alan’ başarısı Yazarlar
Oktay Kaynarca’nın ‘Alan’ başarısı