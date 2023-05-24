İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen hafta bölgedeki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Lugo'da kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu. 17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 68 yaşındaki kişinin cesedinin İtalyan Jandarması ekiplerince bulunduğu bildirildi. Buna göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.

Bu arada, Ravenna Cumhuriyet Başsavcılığının da felakete yönelik inceleme başlattığı belirtildi.

Diğer yandan yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Sel felaketi dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar avrodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.

(AA)