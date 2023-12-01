İtalyan Abarth 100 kilometreye 7 saniyede çıkıyor! İşte özellikleri...

İtalyan otomobil üreticisi Abarth'ın elektrikli otomobili 500e, hem tasarımı ve hem de performansıyla öne çıkıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
İtalyan Abarth 100 kilometreye 7 saniyede çıkıyor! İşte özellikleri...

Genellikle performansa odaklanan ve sportif tasarıma sahip araçlar üreten Abarth, temel olarak Fiat 500e'nin performanslı bir versiyonudur.

Abarth 500e, tamamen elektrikli bir motoru sahiptir. Bu durum, geleneksel içten yanmalı motorlara göre daha düşük emisyon ve daha düşük işletme maliyetleri anlamına gelir.

Abarth 500e, 42 kWh kapasiteli bir batarya paketine sahiptir ve aynı zamanda 85 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunmakta. Bu özellikler, aracın hızlı şarj altyapısını kullanarak 35 dakikada yüzde 0-80 doluluğa ulaşmasına veya sadece 5 dakika içinde 40 kilometre civarında menzil kazanmasına olanak tanır. Bu, özellikle uzun yolculuklar veya acil durumlar için pratik bir avantaj sağlar. Elektrikli araç teknolojisinin bu gelişmeleri, kullanıcıların şarj süreleri ve menzil endişelerini azaltarak elektrikli araçların kullanımını daha çekici hale getirir.

Abarth modelleri genellikle performansa odaklandığı için yüksek hız, hızlı ivmelenme ve spor süspansiyon gibi özelliklere sahiptir. Söz konusu model, 0-100 km/s'e 7 saniyede çıkıyor.

Sportif tasarımında bulunan geniş tekerlekler ve özel tamponlarıyla diğer araçlardan biraz farklıdır. Yarış tipi direksiyon, spor koltuklar ve özel tasarlanmış detaylar iç mekanın genel karakterini oluşturur.

Sürücüler, elektrikli araçlarda genellikle farklı sürüş modları arasında seçim yapabilir. Bu modlar, sürüş stilini, enerji verimliliğini ve performansını da etkiler.

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