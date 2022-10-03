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İtalyan basınından flaş Muslera iddiası

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçen Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:46
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İtalyan basınının iddiasına göre Fernando Muslera sezon sonu takımdan ayrılacak

İtalyan basınından flaş Muslera iddiası
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Golsüz eşitlikle sona eren Adana Demirspor maçında oynayarak Galatasaray tarihinde en çok forma giyen 5. futbolcu olan Fernando Muslera için İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

MUSLERA'NIN YERİ PENA İLE DOLACAK
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray sezon sonunda Fernando Muslera ile yolları kesin olarak ayıracak. Sarı-kırmızılılar deneyimli eldivenin yerini ise tanıdık bir isimle dolduracak. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'nın Aslan'ın yeniden gündemine geldiği belirtildi.

KUPA CANAVARI
Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazandı. Deneyimli eldiven, Uruguay Milli Takımı ile ise 2011 senesinde Copa America şampiyonu oldu.

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