İtalyan devinden Galatasaray'ın yıldızına teklif yapıldı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız stoperi Victor Nelsson bu sezon Galatasaray forması ile gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerini hayran bıraktı.

ATALANTA İLK TEKLİFİ YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Atalanta, Victor Nelsson için Sarı-kırmızılı ekibin kapısını çaldı. İtalyan ekibin Danimarkalı yıldızı renklerine katmak için Galatasaray’a transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Atalanta, Danimarkalı stoper için 15 milyon Euro teklif ederken Sarı-kırmızılı ekip Danimarkalı yıldızı bırakmak için sözleşmesinde yazan 25 milyon euroluk serbest kalma ücretini talep ediyor.

NELSSON’UN BU SEZON Kİ PERFORMANSI

Danimarkalı yıldız stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkıp bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydederken 3 sarı kart gördü.