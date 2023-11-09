İtalyan mafyasına operasyon

İtalya ve ABD'de New Yorklu Gambino ailesini ve Sicilya'daki bağlantılarını hedef alan soruşturma kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alındı.

İtalyan mafyasına operasyon

Reuters'ta yer alan habere göre, İtalya ve ABD polisi, New York'un beş büyük mafya ailesinden biri olan Gambino ailesine operasyon düzenledi. Ortak yürütülen operasyonda, mafya üyesi oldukları şüphesiyle İtalya'da yedi, ABD'de 10 kişi gözaltına alındı.

İtalya polisi, iki yıldır devam eden soruşturmanın New York'taki Gambino ailesini ve Sicilya'daki bazı kollarını hedef aldığını belirtti. Polisten yapılan açıklamada, soruşturmanın 'New York ve Sicilya'daki mafya üyeleri arasında var olan ilişkinin sağlamlığını ve Amerikalıların Sicilya Cosa Nostra'daki örgütsel işlere olan ilgisini ortaya çıkardığı' ifade edildi.

Gambino ailesi üyeleri daha önce, cinayet, tefecilik ve yasadışı uyuşturucu dağıtımı gibi suçlar yöneltildi.

İtalya polisi, gözaltına alınan İtalyan şüphelilere mafya bağlantısı ve diğer ilgili suçlamalar yöneltildiğini, ABD'de gözaltına alınan şüphelilerin ise mafya bağlantısı, şantaj ve haraç, kundaklama, komplo ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme Gündem
Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme
Yaşlı adam evinde ölü bulundu Gündem
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek Dünya
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu Magazin
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi Dünya
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz Gündem
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz