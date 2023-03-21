Michele Monnore depremzede çocukların 'Maykıl Abisi' oldu

İtalyan oyuncu ve şarkıcı Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek afet bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladı. Hatay’da çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret eden Morrone, gününün büyük bir bölümünü çocuklarla oynayarak geçiriyor.

Satın aldığı yüzlerce kıyafeti ve ayakkabıyı çadır kentteki çocuklara dağıtan Michele Morrone’un yardım severliği büyük takdir görüyor.

Hatay'da kısa sürede büyük sempati toplayan Michele Morrone, depremzede çocukların 'Maykıl abisii' oldu.

İnşaat işçisi babasını bir iş kazası sonrası kaybetmesi Michele Morrone’un babasız büyüme konusunda ruhunda derin yaralar açtı.

Hayatındaki en önemli eksikliğin babasız büyümek olduğunu ifade eden Morrone, çocuklara karşı özel bir sevgiye ve korumacılığa sahip. Gün boyu depremzede çocuklarla oynamasının temelinde de işte o sevgi ve korumacılığın büyük payı bulunuyor.