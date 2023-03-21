21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Michele Monnore depremzede çocukların 'Maykıl Abisi' oldu

Michele Monnore depremzede çocukların 'Maykıl Abisi' oldu

Ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, günlerini çadır kentlerdeki çocuklarla oynayarak geçiriyor. Morrone’un bu davranışları büyük takdir görüyor. Michele Morrone, Hatay'da kısa sürede topladığı sempatiyle depremzede çocukların 'Maykıl abisi' oldu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:54
Takip Et

İtalyan oyuncu Michele Monnore depremzede çocukların 'Maykıl Abisi' oldu

Michele Monnore depremzede çocukların 'Maykıl Abisi' oldu
+
Aa
-

İtalyan oyuncu ve şarkıcı Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek afet bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladı. Hatay’da çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret eden Morrone, gününün büyük bir bölümünü çocuklarla oynayarak geçiriyor. 

Satın aldığı yüzlerce kıyafeti ve ayakkabıyı çadır kentteki çocuklara dağıtan Michele Morrone’un yardım severliği büyük takdir görüyor.

Hatay'da kısa sürede büyük sempati toplayan Michele Morrone, depremzede çocukların 'Maykıl abisii' oldu. 

İnşaat işçisi babasını bir iş kazası sonrası kaybetmesi Michele Morrone’un babasız büyüme konusunda ruhunda derin yaralar açtı.

Hayatındaki en önemli eksikliğin babasız büyümek olduğunu ifade eden Morrone, çocuklara karşı özel bir sevgiye ve korumacılığa sahip. Gün boyu depremzede çocuklarla oynamasının temelinde de işte o sevgi ve korumacılığın büyük payı bulunuyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.