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  • Ünlü oyuncu Michale Morrone mutlu haberi paylaştı. Günlerce depremzede çocuklara yardım elini uzatmıştı

Ünlü oyuncu Michale Morrone mutlu haberi paylaştı. Günlerce depremzede çocuklara yardım elini uzatmıştı

Netflix'te yayınlanan '365' filmi ile yıldızı parlayan İtalyan oyuncu Michele Morrone, hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Nişanlandığını duyuran Morrone, sevgilisiyle olan fotoğrafını "Sonsuza dek benim" notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:46
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Günlerce depremzede çocuklara yardım elini uzatmıştı. Ünlü oyuncu Michale Morrone mutlu haberi paylaştı.

Ünlü oyuncu Michale Morrone mutlu haberi paylaştı. Günlerce depremzede çocuklara yardım elini uzatmıştı
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Tatil yapmak için sık sık Türkiye'ye gelen, geçtiğimiz günlerde bu kez depremzedelere yardım etmek için soluğu afet bölgesinde alan Michele Morrone'den haber var.

İtalyan oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı Moara Sorio ile nişanlandı. 

Sosyal medyada nişan yüzükleriyle poz veren çiftten Morrone, mutluluğunu, "Sonsuza dek benim" sözleriyle dile getirdi.

İlk evliliğini Rouba Saadeh ile 2014-2018 yılları arasında gerçekleştiren Michele Morrone'nun, Marcudo ve Brado adında iki çocuğu bulunuyor.

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