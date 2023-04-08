Ünlü oyuncu Michale Morrone mutlu haberi paylaştı. Günlerce depremzede çocuklara yardım elini uzatmıştı

Tatil yapmak için sık sık Türkiye'ye gelen, geçtiğimiz günlerde bu kez depremzedelere yardım etmek için soluğu afet bölgesinde alan Michele Morrone'den haber var.

İtalyan oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı Moara Sorio ile nişanlandı.

Sosyal medyada nişan yüzükleriyle poz veren çiftten Morrone, mutluluğunu, "Sonsuza dek benim" sözleriyle dile getirdi.

İlk evliliğini Rouba Saadeh ile 2014-2018 yılları arasında gerçekleştiren Michele Morrone'nun, Marcudo ve Brado adında iki çocuğu bulunuyor.