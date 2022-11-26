İtalya’nın Ischia Adası’nda heyelan: 8 ölü

İtalya'nın güneybatı kıyısında yer alan Napoli Körfezi'nin kuzeyindeki Ischia Adası’nda etkisini gösteren şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu. Bazı evler toprak altında kalırken, çok sayıda araç sel sularına kapılıp sürüklendi.

İtalya Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. İtfaiye teşkilatı ise kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Evlerde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, bazı yollar çamur ve molozlar nedeniyle kapandı. Adanın henüz ulaşılamayan bölgelerinde en az 100 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.