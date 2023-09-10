İtalya'ya Kuzey Makedonya şoku: Enis Bardhi'den müthiş gol

EURO 2024 Elemeleri C Grubu’nda İtalya ile Kuzey Makedonya Üsküp'te karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan İtalya, 47. dakikada Immobile’nin golüyle öne geçti.
Kuzey Makedonya, 81. dakikada Trabzonsporlu Enis Bardhi’nin enfes frikik golüyle beraberliği sağladı.
Maç boyunca çok daha üstün oynayan İtalya, fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla İtalya, 3. maçı sonunda 4 puana yükselirken Kuzey Makedonya ise 4. maçının ardından puanını 4’e yükseltti.