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İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı

İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının son 24 saatte 2 binden fazla olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:37
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İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı

İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın Afrika'ya en yakın noktası olan Lampedusa Adası'na göçmen gelişleri devam ediyor.

Adaya dün 43 bot ve teknede toplamda 1778 düzensiz göçmenin ulaştığı, cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı da 267 göçmenin daha, ada açıklarında İtalyan güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerce kurtarılarak getirildiği belirtildi. Böylece son 24 saat içinde adaya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 2 bin 45 oldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerinde de 1 Ocak-23 Mart tarihleri arasında denizden İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 20 bin 379 olduğu, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 6 bin 518 olduğu kaydedildi.

Bu arada, dün ve önceki gün Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de Tunus'taki mali durumun kritikliğine dikkati çektiği ve 900 bin kişinin Afrika'dan Avrupa'ya geçme riski olduğunu belirttiği basına yansımıştı.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotalarında son yıllarda yoğun hareketlilik gözleniyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde Orta Akdeniz'de göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. (AA)

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