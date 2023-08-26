İtalya'da 7 erkek 19 yaşındaki bir kadına tecavüz etti. Zorunlu kimyasal hadım meclis gündeminde

Saldırıya uğrayan kadın, Sicilya’nın Palermo şehrindeki bir gece kulübünde tanıştığı erkekler tarafından aldatılarak bir eve götürüldü. Saldırganlar, kadını saatlerce işkence ederek tecavüz etti ve korkunç anları cep telefonuyla kaydetti.

Salvini’den hadım önerisi

Saldırının detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte İtalya’da büyük bir öfke patlaması yaşandı. Aşırı sağcı siyasetçi Matteo Salvini, tecavüzcülere zorla kimyasal hadım uygulamasını önerdi. Salvini, “Bir kadına ya da çocuğa tecavüz ediyorsanız açıkça bir sorununuz var demektir ve hapis cezası yeterli değildir” dedi. Salvini, Parlamento’ya bu yönde bir teklif sunmak istiyor.

AB ülkelerinde durum ne?

Kimyasal hadım yöntemi, birçok AB ülkesinde gönüllü olarak uygulanabiliyor. Yani suçlu, cezasının tamamı veya bir bölümünü çekmemek karşılığında bunu seçebiliyor.

Sadece Polonya’da tecavüzcüler ve çocuklara yönelik cinsel istismarcılar zorunlu olarak hadım ediliyor. Bu yöntem, Pakistan’da da geçmişte uygulanmış ancak 2021’de kaldırılmıştı.

Endonezya’da ise çocuk tacizcileri için halen yürürlükte. Rusya’da da pedofililere hapis cezalarının ardından bu yöntemin uygulanması gündemde.