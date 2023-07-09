İtfaiye ekipleri 18 saatte 18 yangına müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde 18 saatte 18 yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri 18 saatte 18 yangına müdahale etti

(İHA) Havaların ısınmasıyla il genelinde yangın vakaları çoğaldı. İtfaiye ekipleri İpekyolu'nda 2, Tuşba'da 7, Erciş'te 4, Gürpınar'da 3 ve Muradiye ilçesinde 2 olmak üzere 18 saate toplam 18 ot yangınına müdahale etti.

aw930601-01.jpg

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Büyükşehir Belediyemize bağlı İtfaiye Daire Başkanlığımız ekiplerimizce 8 Temmuz Cumartesi günü kentimiz genelinde 18 farklı ot ve bahçe yangını ihbarına müdahalede bulunuldu. Tarlalar, bahçeler yakılarak temizlenir algısı yanlıştır.

aw930601-04.jpg

Yangının hem toprağa hem canlılara verdiği zarar unutulmamalıdır.

aw930601-06.jpg

Yaktığımız ateş ufak bir rüzgarla ciddi boyutlarda yangınlara sebep olabilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öne Çıkanlar
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Son Haberler
Tüm araç sahipleri dikkat binlerce lira ceza yazılabilir Güncel
Tüm araç sahipleri dikkat binlerce lira ceza yazılabilir
Havai fişek yangına neden oldu Yaşam
Havai fişek yangına neden oldu
Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama Magazin
Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama
Türkiye'de vatandaş kırmızı ete hasretken Diyanet Moritanya'yı doyurdu Yaşam
Türkiye'de vatandaş kırmızı ete hasretken Diyanet Moritanya'yı doyurdu
Ordu sele teslim oldu Yaşam
Ordu sele teslim oldu
Marmaris'te 12 metrelik balina sürprizi Yaşam
Marmaris'te 12 metrelik balina sürprizi