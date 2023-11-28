İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı

Mersin’de meydana gelen trafik kazasında tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı

Mersin'de Hakan Yıldırım yönetimindeki 33 AEM 832 plakalı tır, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy yolu Hacgediği Mahallesinde kontrolden çıkarak, dağın yamacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yıldırım, aracın şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tırda sıkışan Yıldırım için çalışma yapan itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

aw086909-02.jpgÇeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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