İtfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim

Deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra konut ve iş yeri yangınları ile trafik kazaları gibi olaylarda maksimum 7 dakikada olay yerine ulaşarak dünya standardını yakalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bir yandan de eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri bu kapsamda AFAD gönüllülerine yangına doğru müdahale konusunda eğitim verdi.

60 AFAD gönüllüsünün katıldığı eğitim programının ilk aşamasında itfaiye araçları tanıtılarak yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili teorik bilgi verildi.

İkinci aşamada ise, gönüllüler yangın tüplerinin kullanımı ve yangın anında doğru müdahale konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından AFAD gönüllülerine katılım belgesi verildi.

YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ ANLATILDI

Eğitimler ile gönüllülerin İtfaiye ekipleri gelene kadar olan sürede yangına nasıl doğru müdahalede bulunmaları gerektiğini öğrendiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu, “Bu eğitimde AFAD gönüllüsü arkadaşlarımıza yangına müdahale teknikleri, güvenlik eğitimi, yangın oluşabilecek her türlü tehlikeleri bertaraf edilmesiyle ilgili teorik ve uygulamalı bilgi verildi. İtfaiye Eğitim Merkezi olarak yine gönüllülerimize müdahalenin yanında yangında kurtarma süreci ile ilgili de bilgiler verdik.

Doğru teknikleri öğrenen tüm arkadaşlarımız oluşabilecek küçük çaplı yangınlara rahatlıkla müdahale edebilir” dedi.

AFAD gönüllüsü Sevilay Baş, eğitimin çok yararlı geçtiğini söyleyerek, “Doğal afetlerde müdahale konusunda AFAD tarafından eğitimler aldık. Bire bir burada yangınla ilgili eğitim almak çok faydalı oldu. İtfaiye ekipleri bize hem teoride hem de uygulamalı olarak eğitim verdi.

Bilmediğimiz birçok konuyu burada öğrendik. Bizimle ilgilenen ve bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bir başka AFAD gönüllüsü Kübra Atlı da uygulamalı eğitim ile birçok yeni bilgi öğrendiklerini söyleyerek “Çok verimli bir eğitim oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.