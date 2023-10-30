İtfaiyeden kuyudan koyun kurtarma operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde itfaiye ekipleri, 6 metrelik su kuyusuna düşen 2 koyun için seferber oldu. Merdivenle su kuyusuna inen itfaiye görevlileri yarım saatlik çalışmanın ardından koyunları halat yardımıyla kuyudan çıkardı.

İtfaiyeden kuyudan koyun kurtarma operasyonu

Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde otlatmak için bırakılan koyunlardan 2'si bahçede ağzı tahtalar ile kapatılan 1 metrekare genişliğindeki kuyunun ağzındaki tahtaların kırılması sonucu kuyuya düştü. Koyunların kuyuya düştüğünü fark eden koyun sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye görevlisi merdivenle su kuyusuna inerken, halat bağlanan koyunlar yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekibi tarafından halatla çekilerek kuyudan çıkardı.

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KOYUN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ, VATANDAŞLAR VE KOYUN SAHİBİ EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Koyunun sahibi Murat Gider, “İki koyunumuz su kuyusuna düştü. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri 15 dakika içerisinde Taraşçı Mahallesine gelerek kuyuya düşen koyunlarımızı su ile dolu olan kuyudan çıkardı. Kendilerinden Allah razı olsun. Koyunlarımız sağlıklı ve iyi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Mahalle halkından Salih Dağlı da “Mahallemizde bir bahçede bulunan kuyuya 2 koyun düştü. Kuyunun derinliği 6 metre derinliğinde ve içi su doluydu. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik ve 2 koyunu da su kuyusundan sağlıklı bir şekilde çıkardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Koyunların kuyudan çıkarılmasının mutluluğunu yaşayan sahibi, koyunları havlu ile kuruladı.

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