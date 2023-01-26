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İthal ceviz üreticiyi mağdur ediyor. 19 liraya alınan İthal ceviz 45-60 lira Yerli ceviz 65-75 lira

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ithal edilen cevizin üreticiyi mağdur ettiğini belirterek, yerli üreticisinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 21:25
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İthal ceviz üreticiyi mağdur ediyor. 19 liraya alınan İthal ceviz 45-60 liraya satılıyor. Yerli ve milli ceviz 65-75 lira

İthal ceviz üreticiyi mağdur ediyor. 19 liraya alınan İthal ceviz 45-60 lira Yerli ceviz 65-75 lira
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Fırsatçılara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yalım, “İthalat baskısı ile ürünlerin fiyatları düşürülüyor. Sonra çiftçinin ürünü ucuza toplanıyor. Sonrasında ihracat durdurulup fiyatlar otomatik olarak artıyor. Ürünü ithal ederek piyasayı sanal olarak düşüren kişiler ithal olarak getirdikleri ürünlerden para kazanıyorlar. Zor duruma düşmüş çiftçinin elinden ucuza ürünleri alıp, fiyatları yükseltiyorlar.” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalı, ceviz üreticilerin sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohum bitkileri ve çerezlik ürünlerde ithalatının önünün açılmasının ardından ceviz üreticilerinin ithalattan etkilendiklerini ifade ederek, “Yerli üreticinin ürettiği bu ürünlerin fiyatları ithalatlar nedeni ile hızla düşüyor. Yerli çiftçilerimiz bu nedenle zarar ediyorlar ve ellerindeki ürünlerini satamıyorlar veya zararına satmak zorunda kalıyorlar. İthalat baskısı ile ürünlerin fiyatları düşürülüyor. Sonra çiftçinin ürünü ucuza toplanıyor. Sonrasında ihracat durdurulup fiyatlar otomatik olarak artıyor. Ürünü ithal ederek piyasayı sanal olarak düşüren kişiler ithal olarak getirdikleri ürünlerden para kazanıyorlar. Zor duruma düşmüş çiftçinin elinden ucuza ürünleri alıp, fiyatları yükseltiyorlar. Bu tür fırsatçılar her durumda para kazanıyorlar. Bu fırsatçıların bilmedikleri bir olay var. Çiftçi iflas edip, her işi bıraktığında yerli ürün diye bir şey kalmayacak.” dedi.

MALİYETİNDEN DÜŞÜK CEVİZ SATILIYOR

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin ve üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemde çiftçileri mağdur eden bir ürünün daha ithal edilmeye başlandığını söyleyen Yalım, “Son günlerde market raflarında ve pazarlarda Şili’den ithal edilen kabuklu cevizler yerlerini aldı. Şili’den kilogram fiyatı 1 dolara yani 19 liraya satın alınan İthal cevizler ülkemizde yerine göre 45-60 lira arasında marketlerde ve pazarlarda satılıyor. Köylümüzün ve çiftçimizin cevizi üretim maliyeti 65-75 lira arasındadır. Buna göre maliyetinden daha düşük fiyata markette satılıyor. Ceviz üreticileri tarafıma ulaşarak markette ve pazarda satılan kabuklu ceviz fiyatlarının üretim maliyetleri altında satıldığı için dert yandılar. Ceviz üreticileri çiftçiliği bırakacak noktaya geldiklerini Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sorunlarının çözülmesini istiyorlar.” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Fiyatların düşmesinden dolayı zarar eden yerli çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirten Yalım, “Yerli çiftçimiz bu durumda emeğinin karşılığını alır böylelikle hem vatandaşımız ucuza gıdaya erişir, hem de sonraki yıl ürünün fiyatı daha istikrarlı olur. Biz iktidarımızda çiftçimizi destekleyeceğiz. Kimseye ezdirmeyeceğiz. Çiftçimiz milli gelirden hak ettiği payı alacak. Daha çok üretecek ürettikçe fiyat dengesini bulacaktır.” şeklinde konuştu.

 

 

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Ulvi
26.01.2023 22:17
Akp ülkeyi tamamen çökertmeden gitmeyecek.  
 
ombudsman
26.01.2023 22:04
İstanbul'da kabuklu cevizin kilosu 138₺ ye satılıyor.  
 
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