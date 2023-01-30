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  • 150 bin ton pirinç ithal edildi. Sözde yerli ve millilik Türkiye'nin getirildiği durum ise bu

150 bin ton pirinç ithal edildi. Sözde yerli ve millilik Türkiye'nin getirildiği durum ise bu

Pirinçte üreticiler, baldo gibi kaliteli ürünlerin daha yüksek fiyattan satılacağı beklentisi nedeniyle ürününü piyasaya sürmeyi ağırdan aldı, ithal pirinçte patlama yaşandı. “Sözde yerli ve millilik Türkiye'nin getirildiği durum ise bu” yorumları yapıldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:11
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Türkiye 150 bin ton pirinç ithal etti

150 bin ton pirinç ithal edildi. Sözde yerli ve millilik Türkiye'nin getirildiği durum ise bu
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Ekonomim'den Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında çeltik, kahverengi pirinç ve pirinç ithalatında sırasıyla yüzde 34, yüzde 36 ve yüzde 45 oranlarında uygulanan gümrük vergileri 31 Ağustos’a kadar sıfırlandı.

Önceki yıllarda gümrük vergilerinin düşürülmesi iç piyasada fiyatların yüzde 40’a varan oranlarda gerilemesine neden olurken bu yıl Luna ve ince taneli ürünlerde fiyatlar bir miktar düştü ancak baldo gibi iri taneli ürünlerde fiyat sabit kaldı.

FİYATI DAHA DA ARTAR DİYE SATIŞ YAPMIYORLAR
Bugün baldo pirincin alternatifi olan kameo çeşidinin kilosu 30-31 lira arasında bulunuyor. İşlenmiş baldo pirincin kilogram fiyatı ise 32,5 ila 34 lira arasında seyrediyor.

Çiftçinin elindeki malı piyasaya arz etmeyi ağırdan aldığını ancak arz sıkıntısına rağmen talepte de bir yavaşlama olduğunu belirten sektör temsilcileri, gelecek ay piyasaya arzın hızlanacağı görüşünü dile getiriyorlar. Çiftçinin ürününü satmamasının nedeni olarak nakit paraya ihtiyacının olmaması ve fiyatın daha da artacağı beklentisini gösteren sektör temsilcilerine göre özellikle baldoda büyük sıkıntı yaşanıyor.

DAR GELİRLİ PİRİNCE ULAŞAMIYOR
Kalite olarak pilavda iyi netice vermeyen ürünlerde fiyat gerilerken Hakiki Osmancık ve Efe gibi ürünlerin fiyatında herhangi bir düşüş yok. Yerli üretimde bir tek kırık pirincin fiyatı 15 liradan 13 liraya düştü.

Son dönemde Çin’den ithal edilen Groski ve Swarna gibi ince taneli ürünler ise piyasada 13 ila 17 lira arasında satılıyor.

İthal ürünlerle piyasada fiyat artışı engellenirken bu ürünler aynı zamanda dar gelirli tüketicinin pirince ulaşmasını sağlıyor.

150 BİN TON PİRİNÇ İTHAL EDİLDİ
Gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrası kadar yaklaşık 150 bin ton pirinç ithal edildi.

İthal ürünlerin büyük bölümü fiyatı 11 ile 14 lira arasında değişen ince uzun ürünler.

Kıl pirinç diye tabir edilen ürünler 16 ile 17 liradan satılıyor. İthalatın uygulamanın son bulacağı güne kadar daha da artması bekleniyor.

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SARAYIN MASASI CEŞİT ÇESİT
30.01.2023 12:24
SARAYIN MASASINDA İTAL GIDALAR YICEKLER SUNULUYORMU?  
 
Durum bu abi
30.01.2023 12:23
😀😅😂😅😅😅😅  
 
SARAY SOFRASI ARAP KÜLÜRUMÜ OSMANLI KÜLTÜRÜNEMİ TÜRK KÜLTÜRÜNEMİ HAKİM EJDER MEYVESI ADINI BİLMEDİGİMİZ ÇESİT ÇESİT YEMEKLER MEYVELER SARAY SOFRASI
30.01.2023 12:23
SARAYIN AHÇISI SARAYDA İTAL ET PİŞİRİP YENİLİYORMU? SARAYIN AHÇISI SARAYA İTAL PİRİNC PİLAV YAPIP SARAYDA SOFRA HAZIRLIYORMU? İTAL MECIMEK SARAYDA SOFRADA İKRAM EDILIYORU  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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