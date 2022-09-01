İstanbul’da enflasyon rekor kırdı 1998’den bu yana ilk kez böyle oldu. Sen de mi İTO yüzde 100 değil de yüzde 99,9 üç rakamlı çıkmasın diye mi

TÜİK enflasyonu 5 Eylül'de açıklayacak. Enflasyonun öncü göstergesi olan İstanbul'daki fiyat artışları Ticaret Odası tarafından açıklandı. Yıllık yüzde 100 değil de yüzde 99,9. Acaba niye yüzde 99,9. Hesaplama da mı böyle çıktı. Yoksa üç rakamlı sayılara mı çıkacak diye mi?

TÜİK'in 5 Eylül'de açıklayacağı manşet enflasyon öncesinde İTO, bugün İstanbul'un enflasyonunu açıkladı.

İstanbul'un enflasyonunda zirve ağustos ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış gösterdi. Böylece endekste yıllık değişim 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İTO verilerine göre Ağustos ayında; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 98,09 artış kaydetti.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74, gıda harcamalarında yüzde 2,70, konut harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, hiyim harcamalarında yüzde -3,16, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -1,17 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 11,97, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,78, madenler grubunda yüzde 6,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,26, mensucat grubunda yüzde 2,12, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,58 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.