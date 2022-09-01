1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İstanbul’da enflasyon rekor kırdı 1998’den bu yana ilk kez böyle oldu. Sen de mi İTO yüzde 100 değil de yüzde 99,9 üç ra

İstanbul’da enflasyon rekor kırdı 1998’den bu yana ilk kez böyle oldu. Sen de mi İTO yüzde 100 değil de yüzde 99,9 üç rakamlı çıkmasın diye mi

İstanbul'da enflasyon son 24 yılın ziresine oturdu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre kentin enflasyonu üç rakam seyiyesine çıkmadı ama yıllık yüzde 99,9 artış gösterdi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:55
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:13
Takip Et

İTO İstanbul’un enflasyonunu açıkladı. Enflasyon son 24 yılın zirvesine ulaştı. Sen de mi İTO Yüzde 100 değil yüzde 99,9 üç rakama çıkmasın diye mi

İstanbul’da enflasyon rekor kırdı 1998’den bu yana ilk kez böyle oldu. Sen de mi İTO yüzde 100 değil de yüzde 99,9 üç rakamlı çıkmasın diye mi
+
Aa
-

TÜİK enflasyonu 5 Eylül'de açıklayacak. Enflasyonun öncü göstergesi olan İstanbul'daki fiyat artışları Ticaret Odası tarafından açıklandı. Yıllık yüzde 100 değil de yüzde 99,9. Acaba niye yüzde 99,9. Hesaplama da mı böyle çıktı. Yoksa üç rakamlı sayılara mı çıkacak diye mi?

 TÜİK'in 5 Eylül'de açıklayacağı manşet enflasyon öncesinde İTO, bugün İstanbul'un enflasyonunu açıkladı.

İstanbul'un enflasyonunda zirve ağustos ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış gösterdi. Böylece endekste yıllık değişim 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İTO verilerine göre Ağustos ayında; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 98,09 artış kaydetti.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74, gıda harcamalarında yüzde 2,70, konut harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, hiyim harcamalarında yüzde -3,16, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -1,17 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 11,97, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,78, madenler grubunda yüzde 6,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,26, mensucat grubunda yüzde 2,12, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,58 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
2
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
3
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
4
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
5
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
7
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.