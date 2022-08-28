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  • Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı

Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı

Vatandaşların enflasyon verilerinde en güvendiği kurum olan ENAG'a 6 lira için vergi denetimi başlatıldı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 15:31
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Vatandaşların enflasyon verilerinde en güvendiği kurum olan ENAG'a 6 lira için vergi denetimi başlatıldı

Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
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TÜİK'in dava açtığı Enflasyon Araştırmaları Grubu (ENAG) hakkında bu kez de "6 lira geliri beyan etmediği" gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırmaları Grubu'nun (ENAG) enflasyon verileri açıklamasının ardından hedef alınan ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında dava açmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ulusoy hakkında açılan davada "kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı" iddiaları öne sürülmüştü.

Veysel Ulusoy hakkında bu kez de "6 lira geliri beyan etmediği" gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldı.

Sosyal medya hesabından denetimi duyuran Ulusoy "6 lira gelirinizi beyan etmemişsiniz diyerek telefon emriyle şahsımıza (ENAG'a) vergi denetimi başlatan maliye bakanına benzer başarılı bir adımı siz adalet bakanından bekliyor bu halk. Yolsuzluk yoksa herkese bulaşır!" dedi.

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Deli İbrahim
28.08.2022 16:17
Hakikaten vazifenizi yapıyorsanız şapka çıkarırım lâkin, bu denetim susturmak için ise artık çok geç. Teşkilatlarınızdan sarayınıza kimin ne yaptığını, hangi rüşvetleri aldığını, kimin aganigi yaptığı  
 
Demokrasi
28.08.2022 15:48
Beyhude çabalar. Halk artık uyandı.  
 
Ayıp
28.08.2022 15:40
Milletin parasını cukkalayan müteahhitlerin vergilerini sil veya ötele, gerçekleri açıklayana vergi cezası! Kendi ayaklarına sıkıyorlar devam etsinler gitmeleri kolaylaşıyor böylece  
 
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