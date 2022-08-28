Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı

TÜİK'in dava açtığı Enflasyon Araştırmaları Grubu (ENAG) hakkında bu kez de "6 lira geliri beyan etmediği" gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırmaları Grubu'nun (ENAG) enflasyon verileri açıklamasının ardından hedef alınan ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında dava açmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ulusoy hakkında açılan davada "kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı" iddiaları öne sürülmüştü.

Veysel Ulusoy hakkında bu kez de "6 lira geliri beyan etmediği" gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldı.

Sosyal medya hesabından denetimi duyuran Ulusoy "6 lira gelirinizi beyan etmemişsiniz diyerek telefon emriyle şahsımıza (ENAG'a) vergi denetimi başlatan maliye bakanına benzer başarılı bir adımı siz adalet bakanından bekliyor bu halk. Yolsuzluk yoksa herkese bulaşır!" dedi.