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Enflasyon tavan yapınca The Economist “Türkiye ekonomisinde bir terslik var” dedi. Bakan Nebati sinirlendi: Cevap çok basit, Türkiye Ekonomi Modeli

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ünlü İngiliz dergisi The Economist'in Türkiye yorumuna, "Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin." diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:21
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:22
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Ünlü İngiliz dergisi The Economist Türkiye ekonomisinde bir terslik var dedi. Bakan Nebati sinirlendi: Cevap çok basit, Türkiye Ekonomi Modeli

Enflasyon tavan yapınca The Economist “Türkiye ekonomisinde bir terslik var” dedi. Bakan Nebati sinirlendi: Cevap çok basit, Türkiye Ekonomi Modeli
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İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" yorumu yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."

TÜRKİYE ENFLASYON LİGİNDE 6. SIRADA

Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 79,6’ya, ENAG’a göre yüzde 176’ya ulaşmıştı.

Türk Lirası nisan sonundan beri yüzde 18,25, yılbaşından beri yüzde 27,5, son 1 yılda ise yüzde 54 değer kaybetti.

Türk Lirası geçen yıl da yüzde 40 üzeri değer kaybı yaşamıştı. Türk Lirası, 2021’in ardından 2022’de dünya genelinde en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleriyle banka ve sanayi şirketlerinin kârları artarken, halkın geniş kesimlerinin alım gücü radikal bir şekilde düştü. Hükümet seçim öncesinde ucuz kredilerle ekonomik büyümeyi ve şirketlerin kârlılıklarında artışı sürdürmeyi hedefliyor.

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Ülkü turan
27.08.2022 16:43
Su bankalara atanan güreşçinin diplomasi sahte çıkmış.bunun diplomasını da görmek istiyoruz AKaPe nin bir diploma sorunu baştan beri vardı zaaten  
 
Aslan yurekli
27.08.2022 15:45
Bu zatin ismin basindaki dr arastirin kesin diplomasi sahte herseye bahse girerim  
 
İ d
27.08.2022 14:10
Her buna benzer bir şey dediğinde memleket daha fazla batıyor ben seni izlemeyi bıraktım  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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