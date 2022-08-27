Enflasyon tavan yapınca The Economist “Türkiye ekonomisinde bir terslik var” dedi. Bakan Nebati sinirlendi: Cevap çok basit, Türkiye Ekonomi Modeli

İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" yorumu yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."

TÜRKİYE ENFLASYON LİGİNDE 6. SIRADA

Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 79,6’ya, ENAG’a göre yüzde 176’ya ulaşmıştı.

Türk Lirası nisan sonundan beri yüzde 18,25, yılbaşından beri yüzde 27,5, son 1 yılda ise yüzde 54 değer kaybetti.

Türk Lirası geçen yıl da yüzde 40 üzeri değer kaybı yaşamıştı. Türk Lirası, 2021’in ardından 2022’de dünya genelinde en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleriyle banka ve sanayi şirketlerinin kârları artarken, halkın geniş kesimlerinin alım gücü radikal bir şekilde düştü. Hükümet seçim öncesinde ucuz kredilerle ekonomik büyümeyi ve şirketlerin kârlılıklarında artışı sürdürmeyi hedefliyor.