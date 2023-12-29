İTÜ Teknokent’te dolandırıcılık skandalı: Türbülans Çiğdem’in 2 günlük firmasından 48 milyon TL’lik alım yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi
İTÜ Teknokent’te dolandırıcılık skandalı: Türbülans Çiğdem’in 2 günlük firmasından 48 milyon TL’lik alım yaptılar
TOLGA ŞAHİN YAZDI!

Çiğdem İlgün!

Nam-ı diğer Türbülans Çiğdem!

“Uçaklarda Türbülansı engelleyen çip icat ettim” diyerek kendisini DHA’ya haber yaptırıyor!

Bizim araştırmacı medyamız da DHA’nın geçtiği bu haberi, okuyucularına sunuyor!

Yetmiyor haberlerin Youtube kanallarına çıkarılıyor, İlgün, “Einstein’ın yolundan gittim. 780.denemede buldum” diyerek kendisini övüyor!

Sosyal medya hesaplarına, “Yüksek Lisans” ve “Doktora” mezunu olduğunu yazıyor!

Aslında doktora mezunu falan değil, akademisyen hiç değil, savcılık soruşturmasında itiraf ediyor bu hususu zaten!

Bu bağlamdaki sorularımıza da cevap vermiyor kendisi!

Zaten ne cevap verecek ki?

İlgün, “CAFA CHİP” adlı icadına! 20 milyon TL yatırım topluyor ve yatırımcılarına paralarını vermiyor!

İlgün kendisini şöyle savunuyor; “Kanada’daki Waterloo Üniversitesi bana ödemesi gereken 27 milyon doları ödemedi!”

Savcılık ifadesinde de diyor ki;

“Ben de icadımı 5 milyon Euro’ya Ölçsan Teknoloji adlı firmaya sattım!”

Ölçsan Teknoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde Arı 3 Teknokent içinde faaliyet yürüten bir firma!

İlgün, davacılara Ölçsan Teknoloji’ye 48 milyon TL’ye mal satışı gerçekleştirdiğine dair bir fatura gönderiyor!

Şöyle düşünün; bir üniversite bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji firması, 11 Eylül 2023’te kurulan CAFA CHİP adlı firmadan 13 Eylül 2023’te tam 48 milyon TL’lik mal alımı yapıyor!

Kurulalı 2 gün olan bir firmadan, hakkında dolandırıcı haberleri çıkan bir isme güvenip 48 milyon TL’lik alım yapıyorlar!

Ölçsan Teknolojiyi aradım böyle bir satış var mı yok mu diye, “Bilgi veremeyeceklerini söyleyip” telefonu yüzüme kapattılar”!

Dolandırıcılık davasında isimleri geçiyor diye söz hakkı verdiğimiz şirketin muamelesi böyle!

İTÜ Rektörlüğü Teknokent bünyesindeki firmalarla ilgili bir söz haklarının olmadığını belirterek Teknokent yönetimine yönlendirdi.

İTÜ Teknokent yönetimini aradım, tarafsız olmalarının daha doğru olacağını ilettiler!

Hakkında dolandırıcılık iddiaları çıkan, mağdurların mahkeme mahkeme suç duyurusu için gezdiği Çiğdem İlgün’ün kurulalı daha 2 gün olan firmasından hangi güvenceyle 48 milyon TL’lik bir alım gerçekleştiriyor bu firma?

Başka benzer alımlar da yaptılar mı acaba başka firmalarla?

Teknokent yönetimi böyle bir olayda nasıl “tarafsız” kalmayı tercih edebilir?

Hele hele Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden İTÜ yönetimi, Teknokent’in sorumluluğunda diyerek bu duruma nasıl sessiz kalır?

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