İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. İnsanlar enkaz altında kaldı ama ‘İmdat’ çığlıklarını devlet günlerce duymadı.

Deprem başta Hatay ve Kahramanmaraş’ı neredeyse yerle bir etti, AFAD ve Kızılay ortada yokken devreye yardımseverler girdi. AFAD’dan önce Ahbap ve Babala TV organize oldu.

Depremle birlikte bir kez daha ortaya çıktı ki kentlerimiz depreme hiç hazır değil. Evlerimiz Allah’a emanet. Müteahhitler daha fazla para kazansınlar diye bütün denetimler göz ardı edilmiş, malzemeden çalınmış ama kimsenin umurunda değil.

Kızılay elindeki tüm yardım malzemelerini ücretsiz dağıtması gerekirken parayla satmış…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay ve AFAD’ın hâlâ çadır dağıtamamasına isyan eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tüm haber kanalları canlı yayındayken ağır küfürler etti. Erdoğan, daha önce deprem felaketi için ‘Kader planı demiş, hükümete tepkileri ‘not aldıklarını’ söylemişti.

Felaketten bu yana geçen 23 günde sadece 2 kişi istifa etti.

İlk olarak Show TV’de ana haber bültenini sunan Dilara Gönder istifa etti. Çünkü ‘Ders çıkardık’ diyen konuğuna isyan edip gerçekleri anlattı, canlı yayında neyin ‘dersinin çıkarıldığını’ herkesin yüzüne çarptı.

Bu arada meydana gelen büyük yıkıma ve iktidarın tutumuna isyan eden Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları “Hükümet istifa” sloganları attı. İktidardan korkan kulüp başkanları hemen ortak açıklama yaptı “Valla bizimle alakası yok. Biz futbola siyaset karıştırmayız” dedi. Kulüp başkanlarının korkusunun arkasında tabi ki vergi indirimleri vardı.

İkincisi ise bunun hemen sonrasında geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, taraftarların “Hükümet istifa” sloganlarına o kadar içerlemiş ki Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum, zerre üzülmedim.

Beşiktaş’ın değerlerini anlayamayan birinin üye olmasına zaten gerek yok.

Beşiktaşlılık her zaman haklının ve mazlumun yanında olmaktır. Beşiktaş halktır.

Çünkü ben Beşiktaş’ın Onursal Başkanı rahmetli Süleyman Seba’nın bir sözünü asla unutmam: İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz.

Bu söz gerçekten benim hayat felsefem oldu.

Seba’nın bir sözü daha benim hayat ve meslek yolumu çizmiştir: Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın.

Sırf iktidarı korumak için halkın tepkilerini görmezden gelmek, iktidarı protesto edenlere ağzına geleni söylemek Beşiktaşlılık değildir.

23 günde 2 istifa geldi ama 2’si de depremle uzaktan yakından alakalı değil…

Darısı gerçek sorumluların başına…