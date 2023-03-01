Beşiktaş Stadı'ndaki 'Hükümet istifa' protestosunun yeni görüntüsü ortaya çıktı. Polisler tribüne böyle girdi

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Dolmabahçe'de Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünlerin hükümet protestosunun yankıları sürüyor.

Tarihe geçen maça ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesi eski açık alt tribüne giren güvenlik görevlilerinin bir taraftarı aşağı indirerek stat dışına çıkarması sonrası ortalık karıştı.

Bunun üzerine on binlerce taraftar 'Hükümet istifa' diyerek duruma tepki gösterdi.

Görüntülerde güvenlik güçlerinin tribüne müdahalesi sonrası protesto seslerinin yükseldiği de ortaya çıktı.

Yayıncı kuruluşun ise bu anlarda trbün sesini kıstığı görüldü.

KADIKÖY'DE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar “Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu. İstifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN BAHÇELİ YANITI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaşlı taraftarların "Hükümet istifa" sloganlarını eleştirmiş, Beşiktaş üyeliğinden de istifa etmişti. Şenol Güneş'ten açıklama geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya şu cevabı verdi:

Her görüşümüzde, fikrimizde bir suçlama, yok etme, aşağılama… Bunlardan sıyrılmamız lazım. Sevgi, saygı, güven kaybolduğu zaman işin gittiği yol doğru değildir. Korkuyla şiddet gelir. Onun için bir araya gelmek lazım. Bir görüntü vermek için değil, samimi olarak karşılıklı diyalog için. Bazı kelimelerin anlamlarını kaybettik. Umarım ki buna dönüş olur. Kolay olmayacaktır. Sportif bir yarış yapıyoruz. Takımlar bir araya geliyor, ne kadar samimiyiz, ne kadar değiliz. Sevgi, saygı, güvenimiz var mı? Bir başka duygular var mı? Konuşulması lazım.

İLGİLİ HABERLER