1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Stadı'ndaki 'Hükümet istifa' protestosunun yeni görüntüsü ortaya çıktı. Polisler tribüne böyle girdi

Beşiktaş Stadı'ndaki 'Hükümet istifa' protestosunun yeni görüntüsü ortaya çıktı. Polisler tribüne böyle girdi

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" protestosuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin tribüne müdahalesi sonrsası protestoların şiddetinin yükseldiği görüldü.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 13:47
Takip Et

Beşiktaş'ın Hükümet istifa protestosuna ait yeni video ortaya çıktı.

Beşiktaş Stadı'ndaki 'Hükümet istifa' protestosunun yeni görüntüsü ortaya çıktı. Polisler tribüne böyle girdi
+
Aa
-

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Dolmabahçe'de Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünlerin hükümet protestosunun yankıları sürüyor. 
Tarihe geçen maça ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Karşılaşma öncesi eski açık alt tribüne giren güvenlik görevlilerinin bir taraftarı aşağı indirerek stat dışına çıkarması sonrası ortalık karıştı.
Bunun üzerine on binlerce taraftar 'Hükümet istifa' diyerek duruma tepki gösterdi.
Görüntülerde güvenlik güçlerinin tribüne müdahalesi sonrası protesto seslerinin yükseldiği de ortaya çıktı.
Yayıncı kuruluşun ise bu anlarda trbün sesini kıstığı görüldü.
KADIKÖY'DE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ
Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar “Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu. İstifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN BAHÇELİ YANITI
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaşlı taraftarların "Hükümet istifa" sloganlarını eleştirmiş, Beşiktaş üyeliğinden de istifa etmişti. Şenol Güneş'ten açıklama geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya şu cevabı verdi:
Her görüşümüzde, fikrimizde bir suçlama, yok etme, aşağılama… Bunlardan sıyrılmamız lazım. Sevgi, saygı, güven kaybolduğu zaman işin gittiği yol doğru değildir. Korkuyla şiddet gelir. Onun için bir araya gelmek lazım. Bir görüntü vermek için değil, samimi olarak karşılıklı diyalog için. Bazı kelimelerin anlamlarını kaybettik. Umarım ki buna dönüş olur. Kolay olmayacaktır. Sportif bir yarış yapıyoruz. Takımlar bir araya geliyor, ne kadar samimiyiz, ne kadar değiliz. Sevgi, saygı, güvenimiz var mı? Bir başka duygular var mı? Konuşulması lazım.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
4
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
6
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.