Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanımız Şahabettin Önkol’dan Kamuoyuna DuyuruKulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.

28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli’nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.

Sayın Bahçeli’nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.





NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, statlardaki protestolar üzerine Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır." dedi.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." diyerek tribünlerde yükselen 'hükümet istifa' sloganlarına tepki göstermişti.

"İstifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteleyen Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir." dedi.

"KARAGÜMRÜLÜ OLDUM" DEDİ

MHP’nin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, “Devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu karanlık dehlizden el birliği ile çıkarılmalıdır. Bu olana kadar Beşiktaş'tan ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük'e gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Fatih Karagümrük kulübü, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza hoşgeldiniz diyoruz.” açıklamasında bulundu.