İyi ki cezalıydı. Yoksa Montella onu oynatmazdı. Büyüksün Türkiye

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İyi ki cezalıydı. Yoksa Montella onu oynatmazdı. Büyüksün Türkiye

Gürel Yurttaş yazdı: Helal olsun Türkiye! Büyüksün

Zafer bu. Hem de büyük zafer.

EURO 2024'te çeyrek finaldeyiz. Hem de Avrupa'nın son yıldaki en iyi takımı olarak gösterilen Avusturya'yı yenerek.

Çocuklar maç boyunda dişe diş mücadele ettiler, çok iyi direniş gösterdiler.

Avrupa'daki Türkler'in desteğini de unutmayalım. Almanya'yı Türkiye'ye çevirdiler.

Ben şunu söyler, şunu bilirim.

Bu tür maçların tekniği taktiği olmaz.

Ne yapacaksın. Elindeki en iyi kadroyu sahaya süreceksin.

Peki bizim teknik direktör Vincenzo Montella bunu yaptı mı?

Hayır.

Zorunluluktan kurdu bu kadroyu.

Mesela gözdesi (ki iyi neyetinden en küçük bir şüphem yok) Samet'i cezalı olmasaydı yine ilk 11'e koyacaktı.

Cezalı olunda zorunlu olarak Merih Demiral'ı oynattı.

Merih Demiral da 2 gol attı. Sadece gol atmakla kalmadı, defansta o kadar top kesti ki.

Kesinlikle sadece Samet'ten değil, diğerlerinden de en iyisi o.

Demek ki bazen böyle oluyor. Zorunlu değişiklikler zaferi getiriyor.

Neyse sonuçta Türkiye çeyrek finalde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda.

Hepinize teşekkürler çocuklar.

Helal olsun. Kahramanlarımızsınız.

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