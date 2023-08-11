Eren Bülbül’ü korurken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik dualarla anıldı

Trabzon’un Maçka ilçesinde 6 yıl önce teröristlerle çatışırken Eren Bülbül’ü korumak isterken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki mezarında dualarla yad edildi.

KAYNAK: DHA
Eren Bülbül’ü korurken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik dualarla anıldı

DHA'nın haberine göre; Şehidin annesi Hatice Gedik, eşini, kızını ve torununu da kaybettiğini söyledi.

Şehidin yakınları ve protokol katıldı

Şehit Gedik’in mezarına gelen yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir ve vatandaşlar da şehit için dua etti.

Şehidin annesi: “Çok büyük bir acı”

Şehidin annesi Hatice Gedik, oğlunun 41 yaş gününde 41 kurşunla şahadet şerbetini içtiğini belirterek, “Oğlum Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik yattığın yer nur mekanın cennet olsun” dedi.

Anne Gedik, eşini koronavirüsten, kızını ve torununu depremde kaybettiğini de anlatarak, “Çok büyük bir acı” ifadelerini kullandı. Şehidin mezarında Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

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