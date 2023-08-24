İYİ Parti Adana İl Başkanı Büyüköztürk: Çiftçiyi tüccara mahkum ettiler

ÖMER MURAT ZOR - ADANA / YENİÇAĞ

İYİ Parti Adana İl Başkanlığı, Adana Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) Adana Bölge Müdürlüğü önünde mısır taban fiyatlarını protesto etti. Yapılan etkinlikte konuşan İYİ Parti Adana İl Başkanı Dr. Birol Büyüköztürk, ‘’TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 47,8 olarak açıkladığı ülkemizde, mısır alım fiyatına verilen artış sadece yüzde 5,3’tür. Biz çaya verilen yüzde 64’lük ve fındığa verilen yüzde 58’lik artışı bile az bulurken; mısır çiftçisine verilen yüzde 5,3’lik zammı kabul edemeyiz. 6 ay boyunca emeği ile tüm ailesiyle çalışan üretici bu fiyatla kar edemediği gibi zararına çalışmış olacaktır. Acilen bu fiyatın yükseltilmesi zorunludur’’ dedi.

"2024’TE EKİM ALANLARI AZALACAK"

Türkiye’nin mısır ihtiyacının yüzde 14’ünün Adana’dan çıktığını dile getiren Başkan Büyüköztürk, "Bu yıl Adana’da 865 bin dönüm mısır ekilmiş olup 1 milyon 200 bin ton ürün beklenmektedir. Türkiye genelinde 8 milyon 300 bin ton rekolte beklentisi ile ülkemiz mısır ihtiyacının tamamına yakını bu yıl çiftçimiz tarafından üretilmiş olacaktır. Mısır fiyatlarının beklenenin altında açıklaması, 2024 yılında ekim alanlarının azalmasına sebep olacaktır. Ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan mısır ihtiyacının karşılanması konusunda dışa bağımlı kalınacağı endişesini duymaktayız" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ PSİKOLOJİK SAVAŞ VERİYOR"

Çiftçilerin ilk kez depo sıkıntısı çektiğini belirten Büyüköztürk, "Hububat pazarı yanlış politikalar yüzünden tüccar ve sanayicilerin elindedir. Ukrayna ve Rusya savaşından sonra tahıl koridoru açıldığı için depolar dolmuş, yeni ürünü depolama sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Tarlada ürünü döküp üzerine çadır çekmeyi düşünen üreticilerimiz, çok fazla borçlandıkları için ürünlerini düşük fiyata tüccara satmak zorunda kalıyorlar. Depolar dolu olduğundan dolayı, tüccarlar ürünleri değerinin altında satın almaktadırlar. Bu ekonomik problemlerle mücadele etmeye çalışan çiftçilerimiz aynı zamanda da aşırı sıcaklardan dolayı rekoltesi yüzde 10 düşen mısırın psikolojik savaşını vermektedir" ifadelerini kullandı.