İYİ Parti AKP'nin eğitim sistemindeki tahribatlarını paylaştı. Vasatlığın 21 tonu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 16 gün kala, İYİ Parti'den, AKP'nin eğitim sistemindeki tahribatlarına dikkat çeken yeni bir seçim videosu daha geldi.

İYİ Parti AKP'nin eğitim sistemindeki tahribatlarını paylaştı. Vasatlığın 21 tonu

İYİ Parti, 14 Mayıs'a günler kala yeni seçim videosunu yayımladı. "5 Tepe Dershaneleri sunar: Vasatlığın 21 Tonu" başlığını taşıyan videoda, AKP iktidarının eğitim sisteminde yarattığı tahribata dikkat çekildi.

"5 Tepe Dershaneleri sunar: Vasatlığın 21 Tonu" başlıklı videoda, AKP'nin 21 yıllık iktidarı süresince eğitim sisteminde yarattığı tahribatlar vurgulandı.

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EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YANLIŞLAR BİR BİR SIRALANDI

Videoda, depremzedelerin yerleştirileceği belirtilerek yurtlardan çıkarılıp uzaktan eğitime zorlanan üniversite öğrencilerinin eylemleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenlerinin direnişlerine, atanamayan öğretmenlerin isyanına ve yoksulluk nedeniyle eğitime ulaşmakta zorluk yaşayan çocuklara dikkat çekildi.

Eğitimin, alınan karar ve uygulanan AKP politikaları ile niteliksizleştirildiğine, öğrencilerin eğitim düzeyinde gerileme yaşandığına yönelik veriler de videoda yer aldı.

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Öte yandan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitimcilere ve öğrencilere yönelik skandal ifadeleri de hatırlatıldı.

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