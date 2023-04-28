İYİ Parti AKP'nin eğitim sistemindeki tahribatlarını paylaştı. Vasatlığın 21 tonu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 16 gün kala, İYİ Parti'den, AKP'nin eğitim sistemindeki tahribatlarına dikkat çeken yeni bir seçim videosu daha geldi.