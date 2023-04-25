İYİ Parti yeni bir video paylaştı. AK Yapım sunar: İhanetin Bedeli

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yeni bir video yayımlandı. Videonun içeriğinde Erdoğan'ın 'çözüm süreci' dönemindeki sözleri hatırlatıldı.

İYİ Parti yeni bir video paylaştı. AK Yapım sunar: İhanetin Bedeli

Editör: Osmancan Erok

İYİ Parti'nin Twitter hesabından "AK Yapım sunar: #İhanetinBedeli" başlığı ile yeni bir video yayımlandı.

Videonun içeriğinde 'çözüm süreci' döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verilirken AKP iktidarının terör ile mücadelesi eleştirildi.

MERAL AKŞENER'İN SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Senin sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var. Sol elinde bebek katili sağ elinde Gaffar Okan’ın katilleri var. Terör örgütleriyle sen el elesin sen" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.

AKŞENER'DE VİDEOYU ALINTILADI

Meral Akşener, partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan “AK Yapım sunar: İhanetin Bedeli” başlıklı kampanya videosunu alıntılayarak Twitter hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“Bize atılan tüm iftiralar karşısında gerçeklerle konuşacağız. Milletimize yapılan hiçbir ihaneti unutmadık, unutturmayacağız… #İhanetinBedeli”

İYİ Parti'nin paylaşımı şu şekilde:

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