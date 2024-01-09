İYİ Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuğrul Karacaer pazarcı esnafını ziyaret etti.

Metin Kurt - Aksaray - YENİÇAĞ

İYİ Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuğrul Karacaer, 31 yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Karacaer’in bu günkü durağı ise pazarcı esnafı oldu.

‘’PAHALILIKTAN PAZARCIDA VATANDAŞ DA ŞİKAYETÇİ”

Yerel seçimler öncesi AKP ve MHP’nin Aksaray’daki aday belirsizliği sürerken, “Aksaray hak ediyor" sloganı ile seçim çalışmalarına başlayan İYİ Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Tuğrul KARACAER, seçim çalışmalarına pazar pazarını ziyaret ederek devam etti. Karacaer’e, İYİ Parti İl Yönetimi ve Aksaray Belediye Meclis Üyesi A. Adayları da eşlik etti.

Maliyetlerin artması ile işlerinin iyi olmadığını ifade eden pazarcı esnafı, Karacaer’e satış yapamamaktan, fiyatların yerinde durmamasından, bu gün sattıkları ürünü yarın daha fazla fiyata almaktan ve ekonomik olarak vatandaşın alım gücünün azalmasından yakındılar.

Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Karacaer’in ziyaretinde esnaflar, “Nakliye maliyeti başta olmak üzere artan maliyetler, yüksek enflasyon işlerimizi durma noktasına getirdi. sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olması ile bizler satış yapmakta, vatandaşlarda almakta zorlanıyor, vatandaşların alım gücü her geçen gün azalıyor” şeklinde konuştular.

Pazar esnafının her zaman yanında olacağını, sorunlarının çözüleceğini belirten İYİ Parti Başkan Adayı Karacaer, “Vatandaşlarımızın Daha uygun alanlarda sebze ve meyve alışverişi yapabilmeleri için yeni ve modern pazar alanları yapacağız. Her zaman pazarcı esnaflarımızın yanında olacağız. Ekibimle birlikte Aksaray’ın hak ettiği hizmeti gerçekleştireceğiz” dedi.