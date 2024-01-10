İstifa eden Bilecik Belediye Başkanı'nın yerine İYİ Partili üye bakacak

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in istifasının ardından yapılacak olağan üstü meclis seçimlerine kadar Belediye Başkanlık görevini yürütecek olan Meclis 1. Başkanvekili İyi Parti Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya tebliğ evrakını başkanlık makamında teslim aldı.

Belediye Başkanlık görevini yürütecek Mustafa Sadık Kaya tebliğ belgesini aldıktan sonra ilk konuşmasında yaklaşan kış aylarına yönelik tedbirlerin alındığını önemle vurguladı.

Açıklamasını sürdüren Mustafa Sadık Kaya; “Yaklaşan kış şartlarına karşı tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda içleri rahat olsun. Yoğun kar yağışı ve şiddetli kış şartlarında belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca belediye çalışmaları da aksamadan aynı şekilde devam edecek. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet götürmeye ve Bilecik için çalışmaya devam edeceğiz.”