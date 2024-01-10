İstifa eden Bilecik Belediye Başkanı'nın yerine İYİ Partili üye bakacak

Kaynak: Haber Merkezi
İstifa eden Bilecik Belediye Başkanı'nın yerine İYİ Partili üye bakacak
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in istifasının ardından, İYİ Partili Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Sadık kaya göreve başladı

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in istifasının ardından yapılacak olağan üstü meclis seçimlerine kadar Belediye Başkanlık görevini yürütecek olan Meclis 1. Başkanvekili İyi Parti Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya tebliğ evrakını başkanlık makamında teslim aldı.

Belediye Başkanlık görevini yürütecek Mustafa Sadık Kaya tebliğ belgesini aldıktan sonra ilk konuşmasında yaklaşan kış aylarına yönelik tedbirlerin alındığını önemle vurguladı.

f6ea344c-c26c-4d16-823a-1cfe7c5af46a.jpg

Açıklamasını sürdüren Mustafa Sadık Kaya; “Yaklaşan kış şartlarına karşı tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda içleri rahat olsun. Yoğun kar yağışı ve şiddetli kış şartlarında belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca belediye çalışmaları da aksamadan aynı şekilde devam edecek. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet götürmeye ve Bilecik için çalışmaya devam edeceğiz.

İlgili Haberler
Flaş iddia: AKP’li belediye başkanı, AKP’li vekile saldırdı
İYİ Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuğrul Karacaer pazarcı esnafını ziyaret etti.
İYİ Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuğrul Karacaer pazarcı esnafını ziyaret etti.
İYİ Parti Antalya yönetim kurulu üyeleri istifa etti
İYİ Parti Antalya yönetim kurulu üyeleri istifa etti
Meral Akşener Erdoğan’a acıyorum dedi. Kaybedersek giderim dediği iddialarına cevap verdi
Son Haberler
Fenerbahçe 44 dakikada tam 5 gol attı. Yağmurlu havada yağmur gibi goller Spor
Fenerbahçe 44 dakikada tam 5 gol attı. Yağmurlu havada yağmur gibi goller
Mansur Yavaş'ın adaylığını geri çekeceği iddia edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Ankara'yı karıştırdı Gündem
Mansur Yavaş'ın adaylığını geri çekeceği iddia edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Ankara'yı karıştırdı
Dzeko penaltıdan attı, statta bir anda o şarkı başladı. Spikerin yorumu Fenerbahçe taraftarının duygularına tercüman oldu Spor
Dzeko penaltıdan attı, statta bir anda o şarkı başladı. Spikerin yorumu Fenerbahçe taraftarının duygularına tercüman oldu
Son dakika... Bursa'da deprem Gündem
Son dakika... Bursa'da deprem
Depremde kaçırılan Türk çocuğu mu? Büyük şüphe. Ya bu çocuk sizin çocuğununuz olsaydı? Bulalım bu çocuğu Gündem
Depremde kaçırılan Türk çocuğu mu? Büyük şüphe. Ya bu çocuk sizin çocuğununuz olsaydı? Bulalım bu çocuğu
Fenerbahçe'de son dakika sakatlığı. İsmail Kartal'ın planları değişti Spor
Fenerbahçe'de son dakika sakatlığı. İsmail Kartal'ın planları değişti
Öz Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Tamer Gürcan’dan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’ne tepki Gündem
Öz Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Tamer Gürcan’dan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’ne tepki