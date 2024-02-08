İyi Parti Dulkadiroğlu Belediye başkan adayı Can, Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

Mehmet Pamukçu - Kahramanmaraş / Yeniçağ

İyi Parti Dulkadiroğlu Belediye başkan adayı Selahaddin Can, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesini ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette, İyi Parti Dulkadiroğlu belediye başkan adayı Selahaddin Can, dernek başkanı Mehmet Ali Küpeli ve dernek üyeleriyle hasbıhal ederek, vatan için canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerini rahmetle anarak ailelerine başsağlığı diledi, şehit yakınları ve gazilere ise minnettar olduğunu belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi başkanı Mehmet Ali Küpeli Dr. Selahaddin Can’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.