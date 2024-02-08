İYİ Parti İstanbul'un 6 ilçesinde daha adaylarını açıkladı. İşte o ilçeler ve adaylar

31 Mart yerel seçimleri için siyasi partilerin hazırlıkları tam gaz sürüyor. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı olarak Buğra Kavuncu'yu açıklayan İYİ Parti, İstanbul’un 6 ilçesinde de adaylarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından adayların isimlerini açıklayarak hayırlı olmasını diledi.

İYİ Parti’nin İstanbul’un 6 ilçesinde aday gösterdiği isimler şöyle sıralandı:

Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir.

Başakşehir: Tevfik Atakan Şakar.

Beylikdüzü: Erol Karapınar.

Sancaktepe: Cemal Doğan.

Sultanbeyli: Fatih Karataş.

Sultangazi: Hüseyin Öndeş.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 18 Şubat'ta kamuoyuna tanıtılacağını fakat kesinleşen isimlere, bir an evvel çalışmalara başlayabilmeleri için adaylıklarının tebliğ edildiğini belirtti.

"İKTİDAR VE ANA MUHALEFET ARASINDA İKİ KUTUPLU SİYASİ BİR ORTAM VAR"

İktidarla ana muhalefet arasında iki kutuplu bir siyasi ortam olduğunu söyleyen Kavuncu, "Ufacık bir eleştiri yaptığımızda zamanında iktidar bize nasıl yüklendiyse bugün de maalesef muhalif olan partiler ve yetkilileri aynı şekilde ağır bir saldırı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kavuncu, çıktığı yoldan dönmemek konusunda kararlı olduğunu belirterek, doğruları söylemeye devam edeceğini söyledi. Belediye başkan adaylarına seslenen Kavuncu, "Sizler de bu süreçte yaşayacaksınız, ayaklarınızın üzerinde durmanızdan birileri rahatsız olacak. Size diyecekler ki taraf olmayan bertaraf olur. Bunu zamanında iktidar söylüyordu. Şimdi hayretler içinde takip ediyoruz, ana muhalefet de söylüyor" ifadelerini kullandı.

Kavuncu iktidara ve muhalefete seslenerek, "Eleştiri çok büyük bir nimettir. Eğer eleştiriyi insaflı biçimde dinlerseniz bundan ancak memleket hayır görür. Despotça, sizden farklı düşünenleri yok etmeye, hırpalamaya, linç etmeye kalkarsanız bunun bedelini bu millet daha önce de olduğu gibi hepinize çok ağır ödetecek" dedi.