İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın: Erdoğan çek elini partimizden

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, Now TV’de İlker Karagöz’ün Çalar Saat programında hem gündemi hem de Cumartesi günü yapılacak olan İYİ Parti kurultayını değerlendirdi.

Kurultaya üye ve vatandaşların alınmaması için parti yönetiminden gelen karara tepki gösteren Akalın, "Divan başkanının yetkisi var. Komitenin böyle bir yetkisi yok kararı hükümsüzdür" dedi.

İşte Mehmet Tolga Akalın’ın Now TV’de İlker Karagöz’ün Çalar Saat programındaki açıklamaları:

“İMAR VANDALİZMİ VE CUMHURİYET ROVANŞİZMİ”

Biz CHP ile yaptığımız ittifakta, Erdoğan seviyor. İYİ Parti 3. Yolu açabilirse 12 puan Erdoğan’dan alabileceğimiz bir stratejiydi. Bir muhafazakar akım, bir Atatürkçü, bir milliyetçi akım vardı. Fayda üreten milliyetçiliğe ihtiyaç var. Milleti değerler üzerinden çatıştıran değil. Ne yazık ki muhafazkarlık, şu iyi yorumlamalılar. İmar vandalizmi, cumhuriyet rovanşizmi. Bir devir bitiyor, Türkiye ve dünyada gelişmelerde yeni bir politik düzen geliyor. Türk milliyetçileri, Türk yurtseverleri, Türk demokratlarını merkezde buluşturacağız.

“YÜZDE 10’A GETİRMEK İÇİN TALİP DEĞİLİM”

Ben İYİ Parti’yi yeniden yüzde 10’a getirmek için aday değilim. Biz makul havuzu bir partiydi. Büyük bir iktidar yürüyüşü yapacağız. Ana sosyolojiyle iktidarı buluşturacağız. Cumhuriyet ve Atatürk’le sorunu olmayanları birleştireceğiz. Erdoğan her şey oldu Türk olamadı. Kapsamak ve toparlamak gibi bir anlayışımız var. Demokratik bir milliyetçilik ekseni…

“ERDOĞAN ÇEK ELİNİ PARTİMİZDEN”

Divan başkanının yetkisi var. Komitenin böyle bir yetkisi yok kararı hükümsüzdür. Erdoğan TOMA’ları üzerime salmıştı. Erdoğan’ın bazı işbirlikçisi birlikte kongreyi çalmak istiyorlar. Kabul edilemez bu karar.

Tüm dava arkadaşlarımızdan, 500 bin üyemizden, Türk milletinden destek olmalarını istiyorum. Türkiye’nin yeni günü olacak. O muazzam kongreyi milletten kaçırmaya çalışıyorlar. Erdoğan çek elini partimizden.