İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın partideki işbirlikçileri açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun sosyal medya paylaşımıyla 27 Nisan’da gerçekleşecek İYİ Parti kurultayına seyirci alınmaması kararının komite kararı üzerine ortak görüş doğrultusunda alındığını açıkladı.

Olgun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna... İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştiriyoruz. Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M.Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, Salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır. Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İYİ Parti ailesi olarak Kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim.

DİVAN KURULUNUN OLUŞMASI LAZIM

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın da Now haberde katıldığı canlı yayında kurultaya seyirci alınmaması kararını değerlendirdi. Akalın, komitenin kararını siyasi kepazelik olarak nitelendirdi.

Akalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Demokrasi tarihinde 1950'den bu yana görülmemiş bir siyasi kepazelik. Bir komite, yani seçim hazırlıklar ile gelen insanların karnını doyurmak, iaşasını, ibadetini temin etmek ve düzeni sağlamak adı altında kurulan bir komite gayrı meşru, hiçbir hukuki hakkı olmaksızın, biz seçimi seyircisiz yapacağız kararı alıyor. Bir seçimin seyircisiz yapabilmesi için öncelikle o seçimde bir divan kurulunun oluşması lazım.

KONGREYİ ÇALBA ÇABASI

Divan heyetinin seçimin devamında, seçimin devam ve sağlıklı sonuçlandırılmasına engel haller görmesi durumunda. Seyirci müdahalesi, taşkınlıklar ve vesaireler o zaman kongreyi, anayasal haktir toplantılara katılmak. Yani bunun izahı olmaz, bunu kapatamazsınız. O zaman ancak divan başkanlığı seçilir, divan başkanlığı işleyişi görür. Efendim, ben bu kongreyi sağlıklı olarak sonuçlandıramayacağım, taşkınlıklar var diyorsanız. Ondan dolayı bütün seyircileri boşaltır, delegeyle ancak divan başkanlığının böyle bir hukuki yetkisi vardır.

Bu hukuken yok hükmündedir, yani kendim yekündür, bir kere yoktur. Burada yapılmak istenen şey, bakın bu arkadaşlar, bu kararı alan bu komitenin başkanına özellikle sesleniyorum. Bizim siyasi mücadelemizi bilmez, bizim siyasi mücadelemizde yok insandır. 2016 yılında Erdoğan, 15 Mayıs 2016'da Ankara'da tomaları önümüze koydu. Bize kongreyi yapamadık, hatırlıyorsunuz değil mi? Demir parmaklıklarda kaldık. Bu yeniden Erdoğan’ın içerideki bazı işbirlikçileri üzerinden, Türk devletinin polisini ve Türk devletin emniyetini önümüze dikerek bizden kongreyi çalma çabasıdır.

İŞBİRLİKÇİ DİYE KİME DİYORSUNUZ?

Ben açık bir şekilde kim olduğunu tarif ettim. Teşkilatın bütün mensupları bilirler. Komiteye bir bakarsanız, komitenin başkanının ve bu kararı arkadaşlarımıza tebliğ edeni kim olduğunu görürsünüz.

Bu kabul edilebilir bir karar değil. Şimdi şöyle olacak. Bir kere karar değil yok hükmünde. Evet. Ne yapılması lazım şudur. Ben huzurunuzda tüm dava arkadaşlarımızdan tüm mücadele arkadaşlarımızdan yetmedi beş yüz bin üyemizden yetmedi bu muazzam demokratik mücadeleyi yapabileceğimiz ve Türkiye’nin iktidarını değiştirebileceğimiz ve bize katkı verecek Türk milletinin büyük mensuplarından bize destek olmalarını istiyorum.

O gün Türkiye'nin yeni gününün ilk günü olacak. Türkiye'de büyük demokratik cumhuriyet inşa sürecinin ilk günü olacak. O muazzam kongreyi kadük hale getirme o muazzam kongreyi milletten kaçırma teşebbüsü.

Ben adaylımın ilk günüsünü demiştim. Evet. Erdoğan 'a ikinci defa parti kaptırmayacağız. Şimdi buradan bir daha söylüyorum Erdoğan çek elini partimizden. Efendim teşekkürler.