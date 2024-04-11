Şehrin ortasında silahlı kavga. Yuvarlana yuvarlana kurşunlardan kaçmaya çalıştı

Sİlahını peş peşe ateşledi, acımasız yerde yuvarlanan adama ateş etti. Ancak, kurşunları bitince durdu. Görüntü Muğlanın Milas ilçesindeki 23 Nisan Bulvarı'ndan...İki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü. Silahlar çekildi, tetiğe basıldı. Kenti ortasında acımasızca tetiğe basan bir adam ortaya çıktı.

İKİ KİŞİ BİRBİRiNE SOPAYLA SALDIRDI, OLAYLARIN ATEŞİ FİTİLLENDİ

2 kişi birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişi tarafından darp edilen gencin kurtarmaya çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı.

Kavganın devam ettiği sırada bir başka kişi de bulvarın karşısında defalarca şehrin ortasında silahın ateşledi.

Kurşunlara hedef olan bir kişi yerde yuvarlanarak, kaçmaya çalıştı. Ancak şehir magandası elindeki silahla adamın yanına gidip, peş peşe tetiğe bastı.Yerde yatan şahıs yuvarlanırken, şehri savaş alanına çeviren saldırgan tetiğe basmaya devam etti. Taa ki kurşunlar bitene kadar. Beline silahını sokan şehir magandası kavganın yaşandığı bölgeye döndü.

Kurşunların vücuduna isabet etmesiyle yaralanan bir şahıs, güçlükle bir apartmanın dibine sığındı. Saldırgan ise kalabalığa yeniden karışarak kavgaya devam etti.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Bölgede gerginliğin devam ettiği, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şehir kovboyu gibi elinden silahla olay bölgesine döndü...