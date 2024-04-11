Şehrin ortasında silahlı kavga. Yuvarlana yuvarlana kurşunlardan kaçmaya çalıştı

Kaynak: İHA
Şehrin ortasında silahlı kavga. Yuvarlana yuvarlana kurşunlardan kaçmaya çalıştı
Muğla Milas’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Silahına davranan bir kişi karşısındakine acımasızca ateş etti. Bir kişi yerde yuvarlanarak kurşunlardan kaçmaya çalıştı. Saldırgan ise ancak kurşunları bitince durdu, hiçbir şey yokmuş gibi silahını beline sokup, yoluna devam etti.

Sİlahını peş peşe ateşledi, acımasız yerde yuvarlanan adama ateş etti. Ancak, kurşunları bitince durdu. Görüntü Muğlanın Milas ilçesindeki 23 Nisan Bulvarı'ndan...İki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü. Silahlar çekildi, tetiğe basıldı. Kenti ortasında acımasızca tetiğe basan bir adam ortaya çıktı.

İKİ KİŞİ BİRBİRiNE SOPAYLA SALDIRDI, OLAYLARIN ATEŞİ FİTİLLENDİ

2 kişi birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişi tarafından darp edilen gencin kurtarmaya çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı.

Kavganın devam ettiği sırada bir başka kişi de bulvarın karşısında defalarca şehrin ortasında silahın ateşledi.

Kurşunlara hedef olan bir kişi yerde yuvarlanarak, kaçmaya çalıştı. Ancak şehir magandası elindeki silahla adamın yanına gidip, peş peşe tetiğe bastı.Yerde yatan şahıs yuvarlanırken, şehri savaş alanına çeviren saldırgan tetiğe basmaya devam etti. Taa ki kurşunlar bitene kadar. Beline silahını sokan şehir magandası kavganın yaşandığı bölgeye döndü.

Kurşunların vücuduna isabet etmesiyle yaralanan bir şahıs, güçlükle bir apartmanın dibine sığındı. Saldırgan ise kalabalığa yeniden karışarak kavgaya devam etti.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Bölgede gerginliğin devam ettiği, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

foto666777.jpg

sehir-eskiyasi33.jpg

foto444445.jpg

foto44556.jpg

tabanca55556.jpg

foto666677.jpg

fotot667.jpg

silah444555.jpg

Şehir kovboyu gibi elinden silahla olay bölgesine döndü...

foto2233.jpg

resim-1.jpg

İlgili Haberler
Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında
Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nuh Nahya'dan 'nerede o eski bayramlar' videosu: Dolar 1.47, harita sapsarı...
İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın 'Erdoğan'a bir daha parti kaptırmayacağız' 'İYİ Parti Akşener'den büyüktür'
Fatih Portakal herkesin merak ettiği bombayı patlattı! AKP’de 12 Nisan’dan sonra görevden alınacaklar listesi
Son Haberler
Dilber'den yeni dans. Ramazan arası bitti Magazin
Dilber'den yeni dans. Ramazan arası bitti
TFF Başkanı olacak ismi açıkladı. 'Gidin kapısında yatın' diyerek anlattı. Gürel Yurttaş yazdı Spor
TFF Başkanı olacak ismi açıkladı. 'Gidin kapısında yatın' diyerek anlattı. Gürel Yurttaş yazdı
Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı Spor
Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı
Venezuelalı baron Türkiye’de çıktı. 608 kilo uyuşturucuyla yakalandı Gündem
Venezuelalı baron Türkiye’de çıktı. 608 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Vodafone Tobi sesli asistan ayda 4 milyon çağrı karşılıyor Teknoloji
Vodafone Tobi sesli asistan ayda 4 milyon çağrı karşılıyor
Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında Gündem
Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında
Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı Spor
Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı