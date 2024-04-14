Akşener'den kurultay öncesi dikkat çeken hamle. İYİ Partili çok sayıda ismi takipten çıkardı

Yerel Seçimler sonucunda kurultaya gitme kararı alan İYİ Parti'de süreç devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Akşener, aralarında kurultayda genel başkan adaylığını açıklayan Tolga Akalın'ın da olduğu çok sayıda İYİ Partiliyi sosyal medya hesabından takipten çıktı.

İYİ Parti'de Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, kurultayda aday olacaklarını duyuran isimler oldu.

Seçim sürecine giden İYİ Parti'de Akşener'e yönelik eleştiriler gelirken, Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi.

TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Akşener, X(eski adıyla Twitter) hesabından, Uğur Poyraz ve Tolga Akalın’ı takipten çıktığı ortaya çıktı. Bu isimlerin yanında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u, İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Batualp Akalın ve Oğuz Uz’u da takipten çıktığı bildirildi.

TAKİPTEN ÇIKTIĞI GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİ DAHA ÖNCE GÖZALTI ALINMIŞ

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in takipten çıktığı Baturalp Akalın ve Oğuz Uz'un daha önce göç karşıtı bildiri dağıttığı için gözaltına alındığını hatırlattı.

Takipten çıkarılan isimler arasında gazeteci İsmail Saymaz da yer alıyor.

Meral Akşener, kurultayda destekleyeceği isim olduğu iddia edilen Müsavat Dervişoğlu'nu ve Koray Aydın'ı ise henüz takipten çıkarmadı.

NE OLMUŞTU?

Yalnızca 1 il ve 24 ilçe kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.

Meral Akşener, sonraki açıklamalarında ise kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.