Akşener'den kurultay öncesi dikkat çeken hamle. İYİ Partili çok sayıda ismi takipten çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Akşener'den kurultay öncesi dikkat çeken hamle. İYİ Partili çok sayıda ismi takipten çıkardı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay sürecine giderken genel başkan adayı Tolga Akalın ile Uğur Poyraz, Rıdvan Uz ve bazı İYİ Parti Gençlik Kolları üyelerini X hesabından takipten çıkardığı ortaya çıktı.

Yerel Seçimler sonucunda kurultaya gitme kararı alan İYİ Parti'de süreç devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Akşener, aralarında kurultayda genel başkan adaylığını açıklayan Tolga Akalın'ın da olduğu çok sayıda İYİ Partiliyi sosyal medya hesabından takipten çıktı.

İYİ Parti'de Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, kurultayda aday olacaklarını duyuran isimler oldu.

Seçim sürecine giden İYİ Parti'de Akşener'e yönelik eleştiriler gelirken, Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi.

TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Akşener, X(eski adıyla Twitter) hesabından, Uğur Poyraz ve Tolga Akalın’ı takipten çıktığı ortaya çıktı. Bu isimlerin yanında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u, İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Batualp Akalın ve Oğuz Uz’u da takipten çıktığı bildirildi.

TAKİPTEN ÇIKTIĞI GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİ DAHA ÖNCE GÖZALTI ALINMIŞ

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in takipten çıktığı Baturalp Akalın ve Oğuz Uz'un daha önce göç karşıtı bildiri dağıttığı için gözaltına alındığını hatırlattı.

Takipten çıkarılan isimler arasında gazeteci İsmail Saymaz da yer alıyor.

gockarsitibildirisaymaz.jpg

Meral Akşener, kurultayda destekleyeceği isim olduğu iddia edilen Müsavat Dervişoğlu'nu ve Koray Aydın'ı ise henüz takipten çıkarmadı.

aksenerkeps.webp

NE OLMUŞTU?

Yalnızca 1 il ve 24 ilçe kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.

Meral Akşener, sonraki açıklamalarında ise kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.

İlgili Haberler
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro
İYİ Parti kurucusu ve 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik: Bahçeli İYİ Parti yüzde 1'in de altına düşsün diye Akşener'e kal çağrısı yaptı
İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın 'Erdoğan'a bir daha parti kaptırmayacağız' 'İYİ Parti Akşener'den büyüktür'
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'dön' çağrısı: Partinin başında olmalı
Son Haberler
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi Spor
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi
MİT Başkanı Kalın İsmail Haniyye ile telefonla görüştü Gündem
MİT Başkanı Kalın İsmail Haniyye ile telefonla görüştü
Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay Gündem
Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı Spor
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı
Boya alışverişinde yaşanabilecek hazin son Video
Boya alışverişinde yaşanabilecek hazin son
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2 Spor
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı Spor
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı