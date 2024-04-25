İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir, “Maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Partiden ayrılmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.



Birol Aydemir istifa metni şöyle:



"AYNI ROTADA İLERLEYEMEYECEĞİZ"



"İyi Parti'deki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Siyaseti sadece ülke ve milletimiz için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüm. Bu nedenle siyasete girdim.



Çünkü kurumsallığın oldukça zayıf olduğu ülkemiz; sosyal, ekonomik, hukuki tüm bileşenleri ile siyasetten aşırı derecede etkileniyor. Ülkemizin mevcut siyasi atmosferindeki "doğru" alternatif olma yolunda partimizin karar alıcı organlarında fikirlerimi beyan etmekten geri durmadım. Ancak, maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Partiden ayrılmaya karar verdim.

"MEVCUT PARTİLERİN MERKEZ SİYASET YAPAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



"Bütün bunlar güzel ülkemiz için gerçek bir bekâ sorunudur. Ve bütün bunlardan iktidar ve muhalefeti ile bütün siyaset sistemi sorumludur. Ülkemiz siyasetinde dil, üslup ve oyun kuralları yozlaştırıldı ancak bir şey değişmedi: Halkına teveccüh eden hep teveccüh gördü. Belirli etnik/sosyal ayrımlara odaklananlar ise bol retorikli ancak mahallesini asla terk edemeyen/etmeyen dar bir pencereye sıkıştı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ortaya çıkan resim bize tek bir şey anlatıyor; o da kutuplaşmadan uzak, tutarlı bir merkez siyasetin hayati önemde olduğu gerçeği. Mevcut siyasi partilerin ve/veya ideolojik partilerin merkez siyaseti yapabileceğini düşünmüyorum.



"AKŞENER'E ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"



Buradan geçtiğimiz dönemde ortak yol yürüdüğüm, şahsıma önce başdanışman, sonrasında genel başkan yardımcılığı görevini tevdi eden sayın Meral Akşener'e bir kez daha şükranlarımı sunarım. Beraber çalışma fırsatı bulduğum bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan İYİ Parti olağanüstü kongresinin başarılı bir şekilde geçmesini temenni ederken, mevcut başkan adaylarına başarılar dilerim. Saygı ve sevgilerimle.."



BİROL AYDEMİR KİMDİR?

Birol Aydemir, 1966 yılında Erzincan’da doğmuş bir Türk bürokrat ve siyasetçi... Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu, ABD, University of Delaware’de de ekonomi yüksek lisansını 1994 yılında tamamladı.

Mesleki kariyerine 1987 yılında Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aydemir, daha sonra Gümrük Müfettişi Yardımcılığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde bulundu.

2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009 yıllarında Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı.

Temmuz 2009’da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

Siyasi kariyerine Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA) başlayan Aydemir, partiden ayrılarak 2022 yılında İYİ Parti’ye katılmış ve Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı olarak göreve getirildi. Evli ve üç çocuk babası olan Birol Aydemir, iyi düzeyde İngilizce biliyor.