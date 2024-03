İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Karabük’te vatandaşlarla bir araya geldi

Sedat Gülgeci - Karabük / YENİÇAĞ

Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Karabük’ün Eskipazar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, Eskipazar halkının İYİ Parti Eskipazar Belediye başkan adayı Erol Serin’i tanıdığını, hangi hizmetleri yaptığını bildiklerini ve insan ayırmadığını bildiklerini belirterek, “Ama bugüne kadar şöyle bir şey yaşadı Türkiye; Sen, ben bucuyum. Hadi bakalım, kola kutusunu koy, oy al. Ceketini koy, oy al. Seçmen velinimet olmaktan çıktı. Seçmenin patron olmaktan çıktığı bir süreç yaşadık.

Benim sizden isteğim şu; Herkese bakın, Erol başkanı biliyorsunuz, diğer arkadaşlara da bakın. Ama ‘şu hizmeti yapacağım, bu hizmeti yapacağım, sizin hayatınıza şöyle dokunacağım’ diyenlere göz gezdirin, bakın.

Şimdi burası bir emekli şehri, doğru mu? Şimdi bakın emeklilere söylüyorum ben. Herkes uyuz oldu, herkes gıcık oldu. Diyorlar ki ‘Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere konuşuyorlar, emekliyi konuşuyor.’ Konuşuyor da efendim, ekonomi dağılır. Ee kardeşim Suriyelilere para verirken ekonomi dağılmıyor da emekliye para verirken mi dağılıyor?” diye konuştu.

Akşener, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Erol başkanı seçtiğinizde şehrinize nasıl hizmet ettiğini, kendinize nasıl hizmet biliyorsunuz. O başka bir şey. Ama Erol Başkanı'nı seçtiğinizde İYİ Parti'nin belediye başkan adayını seçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 2028 kadar Meral Akşener'e de güç veriyorsunuz. Nasıl üç yıl boyunca Türkiye'nin Hakkari’sinden Edirne'ye kadar esnaf esnaf gezip, tarımda çalışanın, tarımda üretenin, hayvancılık yapanın, esnafın, atanamayan öğretmenin, emeklinin, EYT'linin haklarını sizden öğrenip savunduysam, sizin avukatlığınızı yaptıysam, o zaman iktidar diyecek ki 'ha çektiler kulağımızı”

2028’İ KAÇIRMAYIN

Şimdi bu kadın ne söylüyorsa dikkat etmek lazım ki 2028'i kaçırmayım. 2028'e kadar bütün bilumum haklarınızı verecekler, vermedikleri takdirde 2028'de İyi Parti gelecek zaten, onlar olacak. Şimdi emekli, emekli, emekli diyorum, sinirler bozuldu. Seçime kadar dediklerimizi yapmazlarsa, sizin istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin ceza. Şuculuk buculuktan çıkıyorsunuz. Ne istiyoruz? Bayramda yedi bin lira sizlere ikramiye verilmesini istiyoruz. Evet, maaşlarınıza, on bir bin liraya seyyanen zam yapılmasını istiyoruz.

Ayrıca kanun teklifi verdik. Bizim parti sözcümüz Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu kanun teklifi verdi. En düşük emekli maaşı yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, Memur emekli maaşı kadar olmalı ve bundan sonra kafaya göre takılmamalı diye. Ayrıca da bir söylemek istediğim şu; Asgari ücretten aşağı emekli maaş olamaz. Halbuki on sene evvel, on beş sene evvel emekli maaşları asgari ücretin çok daha üstündeydi. Bugün hele büyük şehirlerde sürünüyor, sürünüyor emekliler. Emeklilere borcumuz var. Dolayısıyla bu seçimler aynı zamanda atanamayan öğretmenlerin, KPSS'de çalınan soruların, hakları yenen gençlerin, tarımda ödenmeyen girdilerin ve haksızlığa uğrayan her bir kişinin cezasını verdiği, cezasını kestiği bir seçim olacak.

“EROL BAŞKANIMIZI SİZ TANIYORSUNUZ ZATEN”

Arkadaşınız, Erol Başkanımızı siz tanıyorsunuz zaten. Ona kefalet koymaya utanırım. Çünkü zaten biliyorsunuz. Yaptığı işleri biliyorsunuz. Nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Ama Meral Akşener'in elini güçlendirin ki ağalar bugüne kadar yan gelip yatmakta, nasıl oldular? Nasıl çalıştıracağım? Söz veriyorum. Size nasıl çalıştıracağım? Sizin nasıl dediklerinizi yaptıracağım görün. Şu seçimlerde el verin Meral Akşener'e, İyi Parti'ye, görün bakalım neler olacak? 2028 kadar bütün genel başkanlar buraya gelip saygı duruşunda duracak. İşte lider, işte belediye başkanımız, Eskipazar Belediye Başkanımız."