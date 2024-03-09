İkiz bebeklere hamile kadın 5 çocuğu ile sokakta kaldı

Kaynak: DHA
İkiz bebeklere hamile kadın 5 çocuğu ile sokakta kaldı
Sultangazi'de yaşayan eşi 1 hafta önce sınır dışı edilen Suriyeli Ruveyde K., ev sahipleri tarafından 5 çocuğuyla yaşadığı evden atıldı.

5 çocuğu ile birlikte bir depoya sığınan kadın, oradan da atıldı. Vatandaşların bir Kur'an kursuna kısa süreli olarak yerleştirdiği Ruveyde K. ve 5 çocuğu geri gönderme merkezine teslim edildi.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Ruveyde K., eşinin sınır dışı edilmesinin hemen ardından ev sahibi tarafından 5 çocuğuyla yaşadığı evden çıkarıldı. Çocuklarıyla birlikte sokak ortasında kalan ve ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenilen Ruveyde K., çevre sakinlerinin çabası ile bir depoya yerleştirildi. Depo sahibinin durumu öğrenmesinin ardından oradan da atılan aile, sokakta kalınca mahalleli bu kez Ruveyde K. ve çocuklarını bir Kur'an kursuna götürdü. Daha sonra Ruveyde K. ve 5 çocuğunun Selimpaşa geri gönderme merkezine teslim edildiği belirtildi.

5cocuk2.webp

"HERKESİ ARADIK AMA YARDIM BULAMADIK"

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Kazcı, "Mal sahibi onları çıkartmış. Çalışanlardan biri de anahtarı teslim etmeden önce bu aileyi buraya getirmiş yerleştirmiş. Bu kişilere elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Geldik baktık. Bir anne, 5 çocuk. Çocuklarından biri de polisler tarafından yurda yerleştirilmiş. Diğer çocuklara bir işlem uygulanmamış. Biz burada elimizden geldiği kadar herkesi aradık belediye olsun, kaymakamlık olsun aradık. Tandığımız bildiğimiz herkese söyledik. Ama yanıt alamadık" dedi.

"İNSANIN İÇİ PARÇALANIYOR"

Tevhide Özbey ise "5-6 kişiler, anne dün geç geldi. Saat 11.00'e kadar gelmedi. Biz geldik burada çocuklara baktık. İhtiyaçları olan emeği, içeceği, yatak getirdik. Ama faydası yok, yer soğuk. Olmuyor böyle. Saban 07.00 'de geldiğimde hepsinin yerde yattığını gördüm. İnsanın içi parçalanıyor, dayanamıyorsunuz. Gece uyuyamadım. Komşulardan herkes elinden geldiğinde şeyler getirdi, yemek, para. Ama her şey yemek ve parayla bitmiyor" dedi. Suriyeli kadının toplam 7 çocuğu olduğu ve şu an da ikizlere hamile olduğunu öğrenildi.

İlgili Haberler
Muş-Varto karayolunda feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
Muş-Varto karayolunda feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
Bayern Münih 8-1 kazandı. Sacha Boey kenardan izledi
Bayern Münih 8-1 kazandı. Sacha Boey kenardan izledi
Sivasspor'da Ali Şansalan isyanı. Bülent Uygun 'Sarmaş dolaş' diyerek tepki gösterdi
Sivasspor'da Ali Şansalan isyanı. Bülent Uygun 'Sarmaş dolaş' diyerek tepki gösterdi
Kızıltepe’yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü...
Kızıltepe’yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Karabük’te vatandaşlarla bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Karabük’te vatandaşlarla bir araya geldi
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı kapış kapış
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı kapış kapış
Son Haberler
Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüş Emekli polis itiraf etti Gündem
Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüş Emekli polis itiraf etti
Kırmızı ve beyaz et fiyatları yükseldi vatandaş ona yöneldi. "Vatandaş yesin" diyerek fiyatları değiştirmediler Gündem
Kırmızı ve beyaz et fiyatları yükseldi vatandaş ona yöneldi. "Vatandaş yesin" diyerek fiyatları değiştirmediler
Fatih Tekke Alanyaspor'daki hedefini açıkladı Spor
Fatih Tekke Alanyaspor'daki hedefini açıkladı
Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü. 3 kişi yaralandı Gündem
Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü. 3 kişi yaralandı
Ordu'da heyelandan göçen yolda ulaşım tek şeride düştü Gündem
Ordu'da heyelandan göçen yolda ulaşım tek şeride düştü
CHP ve İYİ Parti adayları esnaf ziyaretinde tartıştı. İki aday arasında gergin anlar Gündem
CHP ve İYİ Parti adayları esnaf ziyaretinde tartıştı. İki aday arasında gergin anlar