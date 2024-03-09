İkiz bebeklere hamile kadın 5 çocuğu ile sokakta kaldı

5 çocuğu ile birlikte bir depoya sığınan kadın, oradan da atıldı. Vatandaşların bir Kur'an kursuna kısa süreli olarak yerleştirdiği Ruveyde K. ve 5 çocuğu geri gönderme merkezine teslim edildi.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Ruveyde K., eşinin sınır dışı edilmesinin hemen ardından ev sahibi tarafından 5 çocuğuyla yaşadığı evden çıkarıldı. Çocuklarıyla birlikte sokak ortasında kalan ve ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenilen Ruveyde K., çevre sakinlerinin çabası ile bir depoya yerleştirildi. Depo sahibinin durumu öğrenmesinin ardından oradan da atılan aile, sokakta kalınca mahalleli bu kez Ruveyde K. ve çocuklarını bir Kur'an kursuna götürdü. Daha sonra Ruveyde K. ve 5 çocuğunun Selimpaşa geri gönderme merkezine teslim edildiği belirtildi.

"HERKESİ ARADIK AMA YARDIM BULAMADIK"

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Kazcı, "Mal sahibi onları çıkartmış. Çalışanlardan biri de anahtarı teslim etmeden önce bu aileyi buraya getirmiş yerleştirmiş. Bu kişilere elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Geldik baktık. Bir anne, 5 çocuk. Çocuklarından biri de polisler tarafından yurda yerleştirilmiş. Diğer çocuklara bir işlem uygulanmamış. Biz burada elimizden geldiği kadar herkesi aradık belediye olsun, kaymakamlık olsun aradık. Tandığımız bildiğimiz herkese söyledik. Ama yanıt alamadık" dedi.

"İNSANIN İÇİ PARÇALANIYOR"

Tevhide Özbey ise "5-6 kişiler, anne dün geç geldi. Saat 11.00'e kadar gelmedi. Biz geldik burada çocuklara baktık. İhtiyaçları olan emeği, içeceği, yatak getirdik. Ama faydası yok, yer soğuk. Olmuyor böyle. Saban 07.00 'de geldiğimde hepsinin yerde yattığını gördüm. İnsanın içi parçalanıyor, dayanamıyorsunuz. Gece uyuyamadım. Komşulardan herkes elinden geldiğinde şeyler getirdi, yemek, para. Ama her şey yemek ve parayla bitmiyor" dedi. Suriyeli kadının toplam 7 çocuğu olduğu ve şu an da ikizlere hamile olduğunu öğrenildi.