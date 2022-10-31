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Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu tebrik etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi sonucunda genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'nu tebrik etti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 03:14
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlunu kongre sonucu için tebrik etti

Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu tebrik etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından, “Saadet Partisi 8.Olağan Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Sayın T_Karamollaoglu’nu yürekten tebrik ediyor; Yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için saatimiz iktidara ayarlı.” ifadelerini kullandı.

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