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Meral Akşener'den yeni yıl mesajı. O sene bu sene

Meral Akşener sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaşımında bulundu. Akşener 2023 yılı için "O sene bu sene" mesajı verdi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 02:18
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerden yeni yıl mesajı

Meral Akşener'den yeni yıl mesajı. O sene bu sene
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden yeni yıl mesajı verdi. İYİ Parti resmi hesabından yapılan yeni yıl mesajı paylaşımına da kendi mesajında yer veren Akşener 2023 yılı için dileklerini sıraladı. Bu yıl içerisinde yapılacak olan seçime de göndermede bulunan ve " O sene bu sene" diyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

2023 yılında; milletçe el ele, kol kola, hep birlikte huzurun tadını çıkaracağız. 

Bize inanın, bize güvenin; 

O sene, bu sene…

Mutlu yıllar Türkiye!

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