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Manisa'da yeni yılın ilk saatlerinde acı kaza

Alaşehir ilçesinde 2023 yılının ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 04:59
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Yeni yılın ilk kazasından acı haber

Manisa'da yeni yılın ilk saatlerinde acı kaza
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Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi yakınlarında, S.Ö. (21) idaresindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.G. idaresindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada Furkan Öztürk (20) hayatını kaybederken S.Ö., M.Ç. (20), M.A. (21) S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonette yolcu olarak bulunan B.U. yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Öztürk’ün cenazesi morga kaldırılırken yaralılar da ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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