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Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandaşlar Adana’nın farklı bir kent belirterek herkese güzel bir sene diledi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 04:11
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Kozan ilçesinde esnaf 2024 yılını kutladı

Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı
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Kozan ilçesinde düzenlenen bazı yılbaşı eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri ile eğlence düzenlemesi dikkat çekti. Vatandaşlardan Ali Tutar, "Adana’nın farklılıklar kent olduğunu ifade ederek tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz” dedi. 

"BİR SONRAKİ YILIN COŞKUSUNU YAŞARIZ"

Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum” dedi.

Yeni yılda eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar 2024 yılı için geri sayım yaparak renkli görün tüler oluşturdu. (İHA)

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