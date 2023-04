İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayı Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayı Gökhan Zan, Antakya-Köprübaşı'nda bulunan tarihi ilk meclis binası önünde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam." şeklindeki sözlerini hatırlatan Zan, Atatürk'ün vatana bir söz verdiğinin altını çizdi.

6 Şubat'ta çok büyük bir facia yaşadıklarını belirten Zan, "Çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Evimizi, işimizi, işyerimizi kaybettik. Paramızı, birikimlerimizi kaybettik. Yaşama alanımızı, çevremizi, hayallerimizi, şehrimizi, ruhumuzu, anılarımızı kaybettik." dedi.

"UMUTLARIMIZI KAYBETMEDİK"

Antakya'nın mozaiğine sahip çıkabilmek için umutlarını kaybetmediklerini vurgulayan Zan, "6 Şubat depremi aslında bize pek çok şeyi yeniden öğretti. Unutmaya yüz tutmuş, üzeri tozlanmaya yakın, rafa kalkmış ve özlediğimiz kültürel mirasımızı; ailesel, töresel pek çok değerimizi yeniden hatırlamamıza sebep oldu." şeklinde konuştu.

"NASIL YAŞAMAK İSTEDİĞİMİZİ HATIRLATTI"

"6 Şubat depremi, Hatay'da bütün taşları yerinden oynattı" diyen Zan, "Ama bu şehrin ne kadar önemli olduğunu, bu şehirde her ırktan, her mezhepten, her renkten nasıl da kardeşçe, insanca, medenice bir mozaik gibi birlikte, uyum içerisinde yaşadığımızın önemini bir kez daha hatırlattı. Memleketimize olan özlemimizi, hasretimizi, özümüzü, benliğimizi, gerçekte kim olup nasıl yaşamak istediğimizi, nasıl yaşamayı özlediğimizi hatırlattı." ifadelerini kullandı.

"SİZLER İÇİN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Hatay'ın eskisinden daha güçlü olacağına dikkat çeken Zan, "Mozaiği yeniden yapana kadar, yılmadan tüm benliğimle çalışıp, sizler için yorulmadan çalışacağıma; Meclis'teki sesiniz, sözünüz, kulağınız olacağıma, buradan hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ben sporcuyum. Zeki ve ahlaklı olmayı Atam'dan öğrendim. Ve buraya politika veya siyaset yapmaya gelmedim. Ben buraya o parti, bu parti ayrımı yapmaya gelmedim. Irk, mezhep, renk ayrımı yapmadan, yaklaşık 2 milyon hemşerimin sesi olmak ve yaraları sarmak, en ufak katkım olabilecekse de merhem olabilmek için geldim. Ben zaten buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Sizin evinizden, içinizden biriyim." diye ekledi.

Zan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kan ve mücadele ile aldığını korumak için var gücüyle çalışacağına dair söz verdi.

NEDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Küçük bir çocuğun "Sen futbolda iyisin. Savunmada iyisin. Neden vekilliğe adaysın?" şeklindeki sorusuna "Şimdi Hatay'ı savunmam gerekiyor" cevabını verdiğini aktaran Zan, "Çünkü biliyorum ki Hatay'ı yeniden yaşatmamız gerekiyor. Hatay'ı yeniden inşa ve ihya etmemiz, ayağa kaldırmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor. Hep birlikte büyük bir masada, yeniden huzurla buluşacağımız günler yakın. Eğer bu bilinçle Hatay'ı savunmazsan Atamızın emanetine ihanet etmiş oluruz. Damarlarımızdaki asil kanın gücü ve sahip olduğumuz bu bilinç, bizi hiçbir zaman Hatay'ı şahsi meselemiz olarak görmekten geri durdurmayacaktır." dedi.

GENEL BAŞKAN AKŞENER’E TEŞEKKÜR ETTİ

Zan, "İşte bana sorulan 'Adaylığı neden kabul ettin?' sorularının cevabı budur. Ulu Önderimizin 85. yıl önce verdiği ve hakkıyla tuttuğu sözü, bugün bir Hataylı olarak, yere düşürmeme isteğidir. Hatay'ı şahsi meselem gördüğüm içindir. Bu sözü tutmam için bana destek olan, yanımda olan, bana güvenen ve Hatay'ın, Hataylılar'ın sesini daha güçlü durma fırsatı veren Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum. Bana eşlik eden ve etmeye devam edecek olan eşim, birinci günden bugüne kadar desteklerini esirgemediği için, 'Bu şehirden gidelim' demediği için, bana sırt verdiği için, mücadele verdiği için kendisine yürekten teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

“SİYASET İÇİ BİR KAMPANYA YAPMADIM”

Hatay'ın gerçek sahiplerinin, 7 Şubat'ta kentte bulunanlar olduğunu kaydeden Zan "Kim bu şanlı toprağa sahip çıktıysa, Hatay'ın gerçek sahibi onlardır. Yani Hataylılar'dır. Aslında ben en başından beri siyaset içi ya da üstü bir kampanya yapmadım. Hiçbir zaman da yapmayacağım. Siyasetin dışında kalmaya devam edeceğim. Bunu bir kibirle, kendimi siyasilerden üstün gördüğüm için değil; kendimi bu toprakların çiftçisi, esnafı, sporcusu, öğrencisi ve koruyucusu hissettiğim için böyle yapacağım. Hatay'a uzanan tüm dost elleri, büyük bir nezaketle sıkıp buyur edeceğim. Tüm art niyetli elleri ise kırıp, o ellerin sahiplerinin patronlarının bu topraklara göz dikmesini düşünmelerinin dahi önünü keseceğim.” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın demografik yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Zan, milletvekili seçilmese de şimdiye kadar yaptıklarını yapmaya devam edeceğine dair söz verdi.