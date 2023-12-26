İYİ Parti Konya’da şehitler için lokma dağıttı

Abdurrahman Kara / Konya - Yeniçağ

İl Başkanı Kadir Ulusoy, Konya Milletvekili Ünal Karaman, Konya Şehitler Dernek Temsilcileri ile vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Programda terörü lanetleyen ve şehitlerimizi yücelten bir konuşma yapan İl Baskanı Kadir Ulusoy, "Büyük Türk Milleti terörün hiçbir türlüsüne boyun eğmeyecek, şer odaklarının hain saldırılarına karşı millî ruhla dimdik duracaktır. Bölücü terör örgütü PKK başta olmak üzere, tüm terör örgütlerini ve onların yerli ve yabancı iş birlikçilerini şiddetle lanetliyoruz. Millet olarak acımızı yaşayacağız ama bir daha vatan evlatlarını şehit vermemek için AKP iktidarının hatalarını da sorgulayacağız. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Günün önemini ve hassasiyetini anlatmak için bir konuşma yapan Konya Milletvekili Ünal Karaman, "Aziz vatanın üzerinde aldığımız her nefesi, istikbale dair ümit ve hayallerini hiçe sayarak ‘bu topraklar uğruna toprağa düşmüş’ nice isimsiz kahramana borçluyuz. Türk yurdunun varlığı, Türk milletinin birliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milleti terörün hiçbir türlüsüne boyun eğmeyecek, şer odaklarının hain saldırılarına karşı millî ruhla dimdik duracaktır. Bölücü terör örgütü PKK başta olmak üzere, tüm terör örgütlerini ve onların yerli-yabancı iş birlikçilerini şiddetle lanetliyorum. Türk milletinin yiğit ve cesur evlatları var oldukça terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Yoğun kalabalık teröre lanet okuyan sloganlar atarak dağıldı.