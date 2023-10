Meral Akşener "Bu ittifak sistemlerinin seçmene hiçbir faydası yok" dedi

Mehmet Pamukçu/ İsrafil Elmas/ Menderes Miral/ Mutlu Çakıl - KAHRAMANMARAŞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş teşkilatlarıyla yapacağı istişare toplantı öncesi Kahramanmaraş Teşkilat Buluşması’nda konuştu.

Akşener, Mesut Dedeoğlu’nun Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını ilan etti.

‘’MUHTEREMLERİN SAĞIR KULAKLARINA DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ.’’

20 Ocak 2020’den beri yaptığı esnaf ziyaretlerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Akşener, sahadaki izlenimlerini anlattı.

Ziyaret ettiği il ve ilçelerde karşılaştığı derin yoksulluk manzaralarına değinen Akşener, çocukların gıdaya erişemediğinin altını çizerek iktidara seslendi:

‘’Enflasyonla, hayat pahalılığıyla, gıdaya erişimdeki zorluklarla, ekonomik problemlerle öyle bir hâle gelindi ki sabah kahvaltısını evinde hangi yemeklerle yemek yediğini o çocukların görün, kendinizden utanın. Annelerin o çocukların yanına yiyecek koyamadığını, koysa bile sadece tahıl, ekmek üzerinden bir gıda koyduğunu onun dışında; süt, yoğurt, meyve veya protein, peynir gibi herhangi bir proteinin konulamadığı bir beslenme çantasından bahsediyorum. Kadınlarla konuşuyorum. ‘Akşam ne pişirdin?’ dediğim her seferinde bir çeşit yemekten bahsedildiği bir yemek pişirme eyleminden bahsediyorum. Fakirlik aldı başını gidiyor. Bu konuda gene milletimizin sesi olmaya, milletimiz adına mücadele etmeye, milletimizin dertlerini gene milletin kürsüsü dediğimiz Meclis kürsüsünden milletimizle paylaşmaya, sesini duyurmaya ve iktidar olmuş hâlâ şuculuk buculuk üzerinden yol yürüyen muhteremlerin sağır kulaklarına duyurmaya devam edeceğiz.’’

‘’KUTUPLAŞTIRMA SİZE KOLAY OY GETİREBİLİR, AMA SEÇMEN BU İŞTEN ÇIRAK ÇIKAR.’’

İYİ Parti’yi Türkiye’yi iki kutbun arasına sıkışmışlıktan kurtarmak için kurduklarının altını çizen Akşener, partililerine seslenerek; ‘’Kutuplaştırma size kolay oy getirebilir, sizi çok rahat fazla ayakkabı eskitmeden iktidar ya da büyük muhalefet yapabilir. O tahterevalli sizi rahat rahat seçimlerde götürebilir. Ama seçmen, millet bu işten çırak çıkar. Bu aşırı gerilmenin, aşırı kutuplaşmanın sonuçlarını da hep beraber geçmişte olduğu gibi bugün de yaşarız. Onun için bu tehdidi, bu endişeyi ortadan kaldırmak amaçlı İYİ Parti’yi kurduk, siz kurdunuz.’’ dedi.

‘’PAYDAŞINA SAYGI GÖSTERMEYİ UNUTMUŞ BİR ANLAYIŞIN TEZAHÜRÜ’’

2018 Genel Seçimlerinde ve 2019 Yerel Seçimlerinde CHP ile iş birliği sürecini anlatan Akşener, 2023 seçimlerinin ardından yaşananları ve CHP’nin İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat’ın sözlerini şu sözlerle eleştirdi:

‘’O günden itibaren İYİ Parti’nin belediye başkanlarıyla olan ilgisi, alakası, iletişimi bir düşman kuvvet algısına dönüştü. Ben bunu görüyor, adlandıramıyordum. Ama İstanbul kongresinde bir aday çıktı ve dedi ki yani düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partililer istifa ediyormuş. Buğra’nın yanına geliyorlar herhalde; ‘’Bizi kaydet.’’ sonra Buğra bir telefon açıyor. Şak diye işe alınıyor. Böyle bir mantığı ben hayatım boyunca görmedim. Bu ne biliyor musunuz? Bu kutuplaştırma bedavacılığının sonucu olarak yalnızlığa alışmış, paylaşmaktan uzak ve dolayısıyla paydaşına saygı göstermeyi unutmuş bir anlayışın tezahürüdür.’’

14 Aralık’ta Ekrem İmamoğlu için Saraçhane’de bulunmasına yönelik eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Akşener; ‘’Sayın Erdoğan'ın hapse gidişinde de oradayız. Refah Partisi'nin yöneticileri bize bol bol teşekkür edip hiçbir şey demediler. Rahmetli Erbakan yoktu o gün orada. Biz oradaydık ama hiçbir Refah Partili bize; ‘Vay siz niye geldiniz şerefsizler?’ demedi.’’ dedi.

‘’BU İTTİFAK SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE’YE DE, SEÇMENE DE HİÇBİR FAYDASI YOK.’’

İttifak sistemlerinin yapısını eleştiren Akşener; ‘’İttifak dediğiniz iş birliği kurallar manzumesidir. O kurallar manzumesinde birbirinize karşı açık ve dürüst olacaksınız. Bu açık ve dürüstlüğü arkadaşlarınız da bilecek, gizli bir iş asla yapmayacaksınız. Çünkü sokakta sorulan sorulara cevap vermek zorunda olan, kahveye giren kardeşinizdir, köye giden arkadaşınızdır, STK ları ziyaret eden partilinizdir ve evlere giren kardeşlerinizdir, adaylarınızdır. Onları mahcup edecek, zora düşürecek bir iş yapmayacaksınız. Yapmışsanız gizlemeyeceksiniz, sorumluluğu üstleneceksiniz. Saç saça, baş başa kavgalı bir görüntü vermeyeceksiniz. Şimdi bu saç saça, baş başa görüntü mevzusunu çok güzel bıraktılar bizim üstümüze bence sakıncası yok. Ama gördük ki biz bu ittifak sistemlerinin Türkiye’ye hiçbir faydası yok, seçmene de hiçbir faydası yok.’’ diye konuştu.

‘’DEPREMDEN YÜZ AKIYLA ÇIKAN BİR SİYASİ PARTİYİZ.’’

Kahramanmaraş depremlerinde parti olarak yaptıkları faaliyetleri anlatarak konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Oradaki mesele artı kime yazarsa yazsın esas alan o insanların derdinin çözülmesiydi. Her şeyi yapmaya çalıştık bir STK gibi. Hatta bazen öyle oldu ki AFAD bizden yardım istedi. Elimizdeki imkânlar neyse yaptık. Ama biz önceliğimiz insana yardım olduğu için, Allah rızası olduğu için bunları bir oy malzemesine, bunları bir siyasi ranta çevirmemek üzere de gayret ettik. Yani siz yapın dedik. Balık bilmezse halik bilsin dedik. Depremden yüz akıyla çıkan bir siyasi partiyiz.’’ dedi.

‘’ÖNLEMİN ALINMASI İÇİN DEVLETİ YÖNETEN MUHTEREMLERİN BUNDAN SONRA BAŞLARINDA ÇEKİÇ GİBİ OLACAĞIMDAN EMİN OLUN.’’

Depremin ardından Kahramanmaraş’ta hâlâ eksikliklerin devam ettiğini belirten Akşener, bölgedeki sorunları iktidara duyuracağının altını çizerek; ‘’10 bin civarında eve daha dokunulmadığı, 120 bin civarında eve ihtiyaç olduğu, sadece 82 tane yapıldığı, orta hasarlı binalara ne olacağının belli olmadığı, çok hasarlı binalara da neyin ne olacağı belli olmadığı, yıkılma sadece demirlerin alındığı, enkazın orada kaldığı ve insanların; o pis dumanla, o pis isle, havaya kalkan tozla yaşadığı ve bunların da çoğunun asbestli olduğu önce alerjinin sonra nefes darlığının daha sonra da kanserin burada acayip yayılacağını biliyoruz. Buna önlem alınması lazım. Bu önlemin alınması için devleti yöneten muhteremlerin bundan sonra başlarında çekiç gibi olacağımdan emin olun.’’ diye konuştu.

İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MESUT DEDEOĞLU

İYİ Parti’nin Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayını Akşener, şu sözlerle ilan etti:

‘’Biz Kahramanmaraş'ta öyle bir adayla çıkıyoruz ki… Mesut Dedeoğlu belediyeyi alacak ve belediyenin üstünde olan her türlü görevi; birinci sınıf, çalmadan, çırpmadan, çaldırmadan, çaldırtmadan, haksızlık yapmadan yerine getirecek. Çünkü geçmişi hâlinin, hâli de yarının teminatıdır.’’

‘’İYİ BELEDİYECİLİĞİN NASIL YAPILACAĞINI BU ÜLKEYE İSPAT EDECEĞİZ!’’

2024’te yapılacak olan yerel seçimlere İYİ Parti olarak tek başlarına gireceklerinin altını çok net bir şekilde çizen Akşener; ‘’Biz artık bu yerel seçimde kendimiz, yalnız 81 ilde aday göstererek ve iddia ediyorum; İzmir gibi, Kahramanmaraş gibi, Eskişehir gibi daha sonra açıklayacağımız pek çok yerde işinin erbabı adaylarımızla iyi belediyeciliği ve israfın olmadığı, çalmanın, çaldırmanın bulunmadığı belediyeciliği; sosyal belediyeciliği, proje belediyeciliğin nasıl yapılacağını bu ülkeye ispat edeceğiz ve 2028 seçimlerinde Allah’ın izniyle, milletimizin teveccühüyle biz bu ülkeyi yönetecek parti olacağız.’’ diye konuştu.

‘’DÜN MİLLET İTTİFAKI'NIN İÇİNDE YER ALDIĞIMIZ İÇİN VATAN HAİNLERİYLE İŞ BİRLİĞİ, BUGÜN DE AK PARTİ'YE KAZANDIRMAK SUÇLAMASIYLA GENE BİR BAŞKA VATAN HAİNLİĞİ İLE SUÇLANIYORUZ.’’

İYİ Parti’ye yönelik hem iktidar hem ana muhalefet kanadından gelen eleştirilere yönelik konuşan Akşener; ‘’Dün Millet İttifakı'nın içinde yer aldığımız için vatan hainleriyle iş birliği, bugün de Ak Parti'ye kazandırmak suçlamasıyla gene bir başka vatan hainliği ile suçlanıyoruz. Bu nasıl bir dünya arkadaş? Arkadaşlar acayip partilersiniz siz. Bakın Cumhuriyeti kuran parti sizsiniz. Hayhay hiç itirazımız yok. Öbürü ise ‘Vesayetle mücadele ettim, ediyorum, vesayeti ortadan kaldırdım.’ deyip tek adam vesayetini koydu orta yere. Ya siz bize mi güvendiniz? Peki o zaman biz partimizi kurarken, o zorluklarla karşılaşırken siz bizim niye yanımızda olmadınız? Her gün bir arkadaşımızın tutuklanacağı iddiasıyla karşı karşıya kalmışken; her türlü iftira, hakaret, iğrençlikle karşılaşmışken niye ağzınızı açıp da ‘Ya bunlar yanlıştır kardeşim.’ demediniz?’’ diye konuştu.

‘’BİZ BU ÜLKEYİ ATATÜRK'ÜN İZİNDE YENİDEN ŞAHA KALDIRMAK İÇİN KURULDUK!’’

İYİ Parti’yi birilerini kazandırmak, birilerini kaybettirmek üzere kurmadıklarının altını çizen Akşener, partililerine seslenerek; ‘’Meğerse biz birilerini seçtirmek için ya da birilerini kaybettirmek için kurmuşuz. Hayır canım öyle bir şey değil. Biz bu ülkeyi Atatürk'ün izinde yeniden şaha kaldırmak için kurulduk. Hepimiz evimizde oturabilirdik. Gözünüzü kapatın ve hayal edin. Bu partiyi kurmasaydınız; benim eşim istemedi biliyor musunuz? ‘Yeteri kadar acı çektin. Emekli olalım, efendi efendi torun bakalım. Ondan sonra da seyahat edelim, gezelim.’ dedi adam. Ben onu dinlemedim, koca sözü dinlemedim, başıma gelmedik kalmadı. Sizi dinledim onu dinlemedim. Öyle bir saygım var ki size. Vallahi bağıra bağıra ağlarım. Sinameki sinameki ortada kalan ‘single kediler’ hiçbir halt etmediği zaman siz nelere karşı koydunuz…’’ dedi.

‘’MİLLÎ GÖÇ DOKTRİNİMİZ ORTADA!’’

Sığınmacı meselesine dikkat çeken Akşener; ‘’Türkiye'yi bir sığınmacı hendeği hâline getiren bir iktidar var. O sığınmacı hendeğine dikkat çeken bir İYİ parti var. Ama o İYİ Parti ‘Bu sığınmacıları asın, kesin öldürün.’ diyen bir İYİ Parti değil. Bununla ilgili Millî Göç Doktrini’ni hazırlayan, kamuoyuyla paylaşan ve bu insanların memleketlerine mutlaka behemehal ve uluslararası sistemi de devreye koyarak gönderilmesini nasıl sağlayacağını ortaya koyan, somut tarihi koyan bir İYİ Parti var. Ama Suriyeli ile Türk'ü, Türk vatandaşını birbiriyle dönüştürmeye çalışanların karşısında duran bir İYİ Parti var.’’ diye konuştu.

‘’DEMEK Kİ NEYMİŞ? HATADAN DÖNECEKMİŞİZ.’’

İYİ Parti’nin kuruluşunda yaşadıkları zorlukları anlatarak konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Biz bu partiyi hakikaten bu ülkeyi yönetmek için kurduk. İnsanlar bizden birilerine yancılık yapmamızı bekliyor. Öyle bir şey yok. Türkiye için el sıkıştığımız her konu Türkiye'nin hayrına bir şey getirmemiştir 2023 seçimlerinde kazansaydık o zaman tamamdı. Ama İstanbul'un alınması, Ankara'nın alınması Türkiye'yi kazandırmadı. Demek ki neymiş? Hatadan dönecekmişiz.’’ dedi.

‘’HERKES YOLUNDA SERBEST, BİZ HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK GİDİYORUZ.’’

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin İYİ Parti ile iş birliğinin sonucunda 11 büyükşehir belediyeyi kazandığını vurgulayan Akşener; ‘’O günkü şartlarda bu partiyi kurmasaydık anayasayı değiştirecek milletvekili sayısıyla zaten sayın Erdoğan 2018’de seçilecekti muhteremler. 11 ili nereden kazanıyordunuz? İnsan birazcık da teşekkür eder. İnsan bekliyor yani bunu. Onun yerine seçimin ertesi günü HDP’ye teşekkür ederseniz olmaz. Dolayısıyla gelinen noktada; şimdi herkes yolunda serbest, biz hür ve müstakil olarak gidiyoruz.’’ dedi.

‘’MESUT KARDEŞİM HER BİR SEÇMENE ULAŞACAKSIN.’’

İYİ Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu’na seslenerek konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Mesut kardeşim her bir seçmene ulaşacaksın. Bütün seçmenin oyuna talipsin burada. Hangi siyasi partiye oy verirse versin senin en büyük gücün dün yaptıkların bugünün, bugünün de yarının şahidi, kefaleti olacaktır. Helal kazancınla yaptığın yatırımlarla sağladığın istihdam ve hiç ayrım gözetmeyen, biz beraber milletvekilliği yaptığım için biliyorum ve sonuç itibariyle senin kim olduğun ne olduğun biliniyor ama ulaşacaksın.’’ dedi.

‘’İYİ BELEDİYECİLİK NASILMIŞ ORTAYA ÇIKACAK.’’

Yerel seçimlere ilişkin konuşan ve 2028 seçimlerindeki hedeflerini vurgulayan Akşener konuşmasına şu sözlerle devam etti:

‘’Sürekli bir taşlama olacak. Ya bu taraftan taş, ya bu taraftan taş. Demek ki herkes sizi taşlıyorsa o zaman doğru yoldasınız demektir. Önemli olan milletimizin ne düşündüğüdür. Bu seçimin sonuçlarına göre de biz milletimizin bize ne kadar değer verdiği, bizi ne kadar benimsediği; bizim kilomuz, boyumuz kaç çıktı göreceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ikinci asrında İYİ Parti; bu ülkeyi yönetecek bir anlayışı ondan sonra da 2028’de bu ülkeyi nasıl yönetebilirizi ispatlayan bir yönetim anlayışını belediyeleriyle ortaya koyacak. İyi belediyecilik nasılmış ortaya çıkacak.’’

‘’TEK PARTİ DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEYİ ALLAH BİZE NASİP EDECEK.’’

Akşener, İnönü CHP’sinin ve Bayar Demokrat Partisi’nin siyasi tarihe damga vuran hikâyelerinden örnek vererek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

‘’Benzer 2 öykünün içinden gelen kahramanlarız biz. Her ikisi de biz, her ikisi de sizsiniz. Her ikisinin de bugünkü temsilcileriyiz biz. Dolayısıyla hey gidi sayın Erdoğan hey… Senelerdir bağırdığın İsmet İnönü'nün 1946’da karşısına dikilen Celal Bayar'ın ahvadı olman gerekirken; vesayet işine bu kadar gıcık kaparken, 1947’den 2018’e o kadar sene sonra tek parti düzenini Türkiye geri döndü. Değiştirmeyi Allah bize nasip edecek. Çünkü biz biliyoruz.’’