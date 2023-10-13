İYİ Partiden AKP’ye Meral Akşener yanıtı

Editör: Ersoy Özdem

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Akşener’in, “Mehmetçik Gazze’ye” sloganlarına tepki göstermesi sonrası Çelik, “Muhalefetteki bir siyasi parti genel başkanının, Türkiye’deki göçmen ve sığınmacılara seslenerek, ‘Sizin masrafınızı karşılayalım, gidin İsrailli öldürün’ gibi bir açıklaması son derece yanlış ve vahim bir açıklamadır. Siyaset yaşatmak için organizasyon yapar, hukuk dışı yollarla insanların öldürülmesi için organizasyon yapmaz” diyerek, açıklamanın düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

ZORLU'DAN ÇELİK'E YANIT

Çelik'in açıklamasına tepki gösteren Zorlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ak Parti Sözcüsü sayın Ömer Çelik bir soru üzerine verdiği cevapta Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in grup konuşmasında yer alan bazı ifadelerini farklı ve gerçek dışı bir noktaya taşımıştır.

Sayın Çelik, öncelikle Genel Başkanımızın konuşmasını daha detaylı incelemenizi tavsiye ederiz. 'Mehmetçik Gazze’ye' diye slogan atarak yürüyüş yapan topluluğun içinde savaştan kaçarak ülkemize sığınan Sığınmacılardan da katılanlar yok muydu? Ayrıca Kahraman Mehmetçiğimize Gazze yolu göstererek “gidip oraya savaşalım” diyenlerin, oturduğu yerden ve sosyal medya mecralarından ahkam kesmesini siz içinize sindirebiliyor musunuz?

Genel Başkanımızın ifadesinde kast edilen ise ülkemizi ve askerimizi bir uluslararası insani krizin içine çekmek isteyenlere yöneliktir. Madem birileri Türk askerini oraya gidip savaşmaya davet ediyor, 'o halde buyursunlar kendileri gitsinler' diyerek onların gerçek yüzünü Milletimize göstermiştir.

Bilinmelidir ki kahraman Mehmetçiğimiz ne siyasi maceralara ne de siyasi iktidarın yanlış politikalarına asla ortak edilemez."